«Киевстар» предоставил доступ к приложению «Дія» без платы за трафик
С сегодняшнего дня, по случаю запуска электронного сервиса «Дія», Киевстар делает это приложение безлимитным. То есть абоненты смогут пользоваться им без списания мегабайтов.
Напомним, что «Дія» – это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Без тарификации мобильного интернета его смогут использовать все абоненты Киевстар, независимо от формы обслуживания.
Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Android и iOS.
«Мы активно инвестируем в новые технологии и строим 4G сеть по всей Украине. Благодаря этому все больше украинцев смогут воспользоваться государственными и другими услугами онлайн. А безлимитный доступ к мобильному приложению «Дія» – один из примеров партнерства государства и бизнеса в интересах граждан», – прокомментировал Александр Комаров, президент Киевстар.
Напомним, что ранее Киевстар подписал Меморандума о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, в рамках которого стороны договорились о совместной работе в трех направлениях:
- Распространение цифровых навыков и мобильной грамотности среди населения;
- Повышение уровня осведомленности о рисках для детей в интернете;
- Улучшение уровня цифровой компетенции украинских предпринимателей и распространение технологических решений для эффективного ведения бизнеса.
Киевстар уже работает над рядом инициатив в этих сферах, в частности над проектом мобильной грамотности для людей старшего поколения «Смартфон для родителей». Этот специальный онлайн-курс призван помочь всем желающим научиться пользоваться смартфонами и всеми их преимуществами.
Также Киевстар предлагает безлимитный нетарифицируемый доступ к более чем 40 приложениям, в том числе к образовательным: Wikipedia и Prometheus. В дальнейшем компания будет работать над тем, чтобы предоставить безлимитный доступ к другим социально важным сервисам.
Источник: Киевстар