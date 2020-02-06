Презентация мобильного приложения «ДіЯ» (завершена)





Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня проводит специальное пресс-мероприятие, посвященное официальному запуску мобильного приложения «ДіЯ» в рамках нашумевшей правительственной инициативы «Держава в смартфоні» (напомним, цель в том, чтобы к 2024 году иметь 90% государственных услуг онлайн). Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, так что при желании можно посмотреть онлайн-трансляцию прямо в этой новости (окно трансляции на YouTube ниже). Презентация стартует в 10:30 и нам обещают, что «не менее грандиозно, чем презентации в Кремниевой долине».

Приложение «ДіЯ» уже доступно для загрузки все желающим: Android и iOS.

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В конечном итоге команда разработчиков планирует объединить в одном приложении «ДіЯ» все государственные онлайн-сервисы. Напомним, закрытый бета-тест приложения стартовал 16 декабря с электронными водительским удостоверением и техпаспортом. В целом за полтора месяца было оцифровано 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и еще 5 млн свидетельств о регистрации транспортного средства. О результатах тестирования буквально вчера в своей колонке на НВ рассказал вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, он опубликовал небольшое видео (ниже), где поделился некоторыми ближайшими планами. В частности, сейчас разработка ПО «ДіЯ» полностью ведется на аутсорсинге несколькими сторонними фирмами. Но прямо сейчас Кабмин набирает специалистов, чтобы сформировать собственную внутреннюю команду разработчиков Diia Company, которая займется дальнейшим развитием проекта. Предполагается, что это позволит существенно ускорить запуск веб-версии сервиса, а также внедрение новых функций. Как отметил Федоров, лично он рассчитывает на еженедельный цикл выпуска обновлений приложения.

Первоначально запуск приложения планировался на 30 января, но был отложен на неделю из-за проблем со здоровьем министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как отмечалось выше, сейчас в приложении, доступном пока только ограниченному числу бета-тестировщиков (сегодня оно должна стать доступно всем желающим), есть только электронные водительские права и техпаспорт, да и то далеко не у всех получилось подтянуть цифровые документы. Но уже в этом месяце должен состоятся запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты, которые тоже можно будет использовать во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны, а также во многих других ситуациях. Кроме того, вскоре в приложении должен появиться полный набор водителя, а также электронные версии студенческого и ученического билетов.