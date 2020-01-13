Киевстар выпустил универсальный стартовый пакет «Smart SIM», который можно использовать для замены SIM или услуг SIM для устройств/планшета

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Оператор мобильной связи Киевстар запустил универсальный стартовый пакет «Smart SIM», который отличается от других стартовых пакетов компании тем, что в нем нет тарифного плана.

Вместо этого абоненты предоплаты Киевстар могут использовать «Smart SIM» для одной из трех целей:

подключить тарифный план «SIM для устройств»;

подключить услугу «SIM для планшета»;

самостоятельно заменить SIM-карту: с поддержкой 4G или если предыдущая была потеряна/повреждена.

Тарифный план «SIM для устройств» позволяет использовать услуги мобильного оператора в умных устройствах (IoT): сигнализациях, GPS-трекерах, датчиках, смарт-часах и тому подобное. Каждый день абоненты будут получать 30 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования в IoT-устройствах.

Услуга «SIM для планшета» позволяет использовать еще одну SIM-карту для интернета в планшете, втором смартфоне или в модеме, имея один номер и счет для основной и дополнительной карточек. Например, абоненты с тарифом «Максимальный безлим» могут пользоваться 4G-интернетом безлимитно на своем смартфоне и дополнительно на планшете, оплачивая стоимость услуг только по одному номеру.

Также «Smart SIM» можно использовать чтобы самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта абонента 4G, можно с помощью короткого кода * 245 * 4 #.

С ее помощью можно также самостоятельно восстановить утраченную или поврежденную SIM-карту. Теперь для этого не нужно идти в фирменный магазин Киевстар, а чтобы сделать процесс восстановления SIM-карты еще удобнее для абонетов, Киевстар отменил оплату за услугу «Самостоятельная замена SIM».

Источник: Киевстар