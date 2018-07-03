Киевстар запустил 4G на курортах Украины и расширил покрытие в Одессе в диапазоне 1800 МГц

Сегодня, 3 июля 2018 года, Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Одессе и еще в 166 населенных пунктах по Украине, в том числе – курортной местности. Покрытие стало шире благодаря тому, что радиус действия частот в диапазоне 1800 МГц в несколько раз больше, чем на 2600 МГц.

Оператор отметил, что 4G предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию. Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

«Перед запуском каждого населенного пункта мы тщательно тестируем сеть для обеспечения максимального качества и лучшего клиентского опыта. Это наша стратегия. Мы отлично подготовили 4G в Киеве и продолжили запускать новые населенные пункты, в которых у нас есть все необходимые разрешения», – прокомментировал Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON.

Количество абонентов Киевстар, которые воспользовались 4G в диапазоне 2600 МГц с момента запуска в апреле, превысило 1 млн. Потребление трафика мобильного интернета четвертого поколения превысило 2400 ТБ – их хватит на 190 лет просмотра видео в высоком качестве или на 2469 лет прослушивания музыкальных треков.

Оценить текущее покрытие Киевстар 4G-связью можно по следующей ссылке.

Источники: Киевстар