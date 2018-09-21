«Киевстар» запустил 4G в Запорожье, Чернигове и Нежине

Сегодня, 21 сентября 2018 года, телеком-оператор «Киевстар» расширил территорию действия сети 4G в Запорожской и Черниговской областях. Новые технологии стали доступны абонентам в городах Запорожье, Нежин, Чернигов, а также в 172 населенных пунктах, где проживает 1,57 млн человек. Услуга работает на частотах диапазона 1800 МГц.

Всего на данный момент воспользоваться 4G-связью от Киевстар можно в 3160 населенных пунктах, где проживает почти 20 млн человек. Благодаря 4G абоненты могут пользоваться новыми преимуществами мобильного интернета, так как с новой технологией средняя скорость передачи данных выросла в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) снизилась в 2,5 раза по сравнению с сетями 3G.

Оценить текущее 4G-покрытие оператора можно по следующей ссылке.

Напомним, что 1 августа 2018 года 4G на частотах 1800 МГц появился в Луцке, Черновцах, Могилев-Подольском и еще 448 населенных пунктах Украины, 10 августа — на курортах Запорожской области, 21 августа — в Харькове и области, 23 августа — в Днепре и области, 31 августа — в Умани, 5 сентября — в Кременчуге, Горишних Плавнях и 70 населенных пунктах Полтавской области, в Мариуполе, 10 сентября — в Мелитополе и 117 близлежащих населенных пунктах, а 17 сентября — в Черкассах, Кривом Роге, Полтаве, Шостке и Ромнах.

Источник: Киевстар