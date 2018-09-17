«Киевстар» запустил 4G в Черкассах, Кривом Роге, Полтаве, Шостке и Ромнах

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Сегодня, 17 сентября 2018 года, оператор «Киевстар» включил сеть 4G еще в 355 населенных пунктах Украины, где проживает 1,57 млн человек. Услуга работает на частотах диапазона 1800 МГц.

В частности, «Киевстар» увеличил покрытие 4G-сети в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. Связь нового поколения появилась в городах Кривой Рог, Полтава, Ромны, Черкассы, Шостка, а также близлежащих населенных пунктах. Теперь еще 1,57 млн абонентов в 355 населенных пунктах смогут использовать высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE.

Услуги 4G Киевстар уже доступны в 2988 населенных пунктах Украины, где проживает свыше 18 млн человек. Оценить текущее 4G-покрытие оператора можно по следующей ссылке.

Благодаря 4G абоненты могут пользоваться новыми преимуществами мобильного интернета, так как с новой технологией средняя скорость передачи данных выросла в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) снизилась в 2,5 раза по сравнению с сетями 3G.

Напомним, что 1 июля 2018 года Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, 5 июля – во Львове, 9 июля – в Виннице и области, 11 июля – в Тернопольской и Хмельницкой областях, 13 июля — в Ровенской и Житомирской областях, 27 июля — сразу в 457 населенных пунктах в восьми областях Украины, а 31 июля — в Ивано-Франковске, Херсоне, Николаеве и 180 других населенных пунктах Украины. Первого августа 2018 года 4G на частотах 1800 МГц появился в Луцке, Черновцах, Могилев-Подольском и еще 448 населенных пунктах Украины, 10 августа — на курортах Запорожской области, 21 августа — в Харькове и области, 23 августа — в Днепре и области, 31 августа — в Умани, 5 сентября — в Кременчуге, Горишних Плавнях и 70 населенных пунктах Полтавской области, в Мариуполе, а 10 сентября — в Мелитополе и 117 близлежащих населенных пунктах.

Источник: Киевстар