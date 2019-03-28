Киевстар запустил центр управления М2М-картами Cisco Jasper для бизнес-клиентов

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В рамках стратегии развития направления IoT (интернета вещей) и M2M (межмашинного взаимодействия) Киевстар запускает центр управления М2М SIM-картами от компании Cisco Jasper.

Облачная платформа позволит бизнес-клиентам Киевстар легко управлять M2M SIM-картами, которых по данным оператора уже более 1,5 млн, тем самым оптимизируя свои ресурсы, затраты и свою операционную деятельность.

«Уже много лет бизнес-процессы автоматизируются с помощью М2М-технологии: от обмена показателей с приборов и видео наблюдения до передачи команд управления. Количество М2М SIM-карт стабильно растет, а значит у бизнеса усиливается потребность в их контроле и управлении, так как часто эти карты находятся в удалённых локациях. Чтобы превзойти ожидания бизнес-клиентов, мы предлагаем центр управления М2М от Cisco Jasper, который является ведущей в мире платформой» — прокомментировал Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Центр управления Cisco Jasper позволит бизнес-клиентам: быстро масштабировать бизнес-процессы; снизить затраты на информационную систему в процессе ее создания и эксплуатации; обеспечить высокое качество обслуживания клиентов благодаря высокой степени надежности;

налаживать процессы внедрения любого типа мобильных устройств для минимизации рисков и увеличения прибыли; защитить развертывание технологии IoT с помощью многоуровневой системы безопасности.

«Компании, запускающие технологии интернета вещей, сталкиваются с разными трудностями. Успех преодоления таких трудностей зависит от гибкости и степени безопасности платформы, которая может быть запрограммирована под разные сценарии развития ситуации. Мы рады, что вышли на рынок Украины, и Киевстар с их высокоскоростными мобильными сетями выбрал Cisco в качестве партнера для расширения возможностей бизнес-клиентов на их пути к внедрению IoT-технологий. Мы надеемся, что партнерство с Киевстар поможет индустрии интернета вещей в Украине развиваться и процветать» — отметил Синди Паттерсон, генеральный директор Global IoT Cloud в Cisco IoT.

По словам разработчиков платформы, центр управления Cisco Jasper предоставляет клиентам гибкость в подключении и управлении технологиями IoT в соответствии с потребностями и бюджетом конкретного бизнеса, а также дает возможность изменить настройки в случае необходимости.

Источник: Киевстар