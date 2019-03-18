Количество М2М-карт в сети «Киевстар» достигло отметки 1,5 млн, чаще всего их используют в охранной и финансовой отраслях

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Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил о росте спроса на M2M-подключения со стороны бизнес-клиентов, который привел к преодолению отметки в 1,5 млн М2М-карт. Для сравнения — в 2016 году в сети оператора насчитывался 1 млн карт для межмашинного общения, в 3 квартале 2018 года – 1,4 млн, а в феврале 2019 года количество карт достигло 1,5 млн.

Напомним, что М2М (Machine-to-Machine) — это технология, при помощи которой различные датчики и оборудование обмениваются данными, что позволяет автоматизировать разнообразные технологические и бизнес-процессы.

Абсолютное большинство подключений (90%) — это В2В-клиенты, часть из которых использует М2М для автоматизации и контроля своего бизнеса, к примеру, в POS-терминалах или счетчиках электричества. Другая часть клиентов создает собственные продукты на основе М2М-подключений: автомобильные и домашние сигнализации, системы пожарной безопасности; в агросекторе – датчики определения температурного режима и влажности грунта и прочее.

Впрочем, довольно активно растет спрос на М2М и среди частных пользователей. Как правило, люди подключают SIM-карты с поддержкой М2М для охраны своей недвижимости в системах Smart Home, для работы датчиков и трекеров, навигаторов и автомобильных сигнализаций.

«За технологиями, которые автоматизируют бизнес-процессы и тем самым облегчают труд человека, большое будущее, а для Киевстар участие в технологическом развитии – это часть бизнес-стратегии. Сегодня при помощи M2M-sim-карт можно удаленно контролировать перемещения техники и объемы использования топлива, получать данные со всевозможных датчиков и мониторить показатели счетчиков. Дополнительный плюс, который дает клиентам Киевстар, – пользование универсальной платформой для управления М2М, которая позволяет пользователям самостоятельно настраивать правила работы с имеющимися картами» — отметил Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Уже несколько лет наибольшим спросом на М2М-подключения среди бизнес-клиентов Киевстар пользуются охранная и финансовая отрасли. Удвоилось количество М2М-карт у предприятий, оказывающих различные сервисы и услуги населению, например, системы слежения за автотранспортом коммунальных хозяйств и датчики считывания показателей со счетчиков тепла, воды и электричества. Ритейл и энергетика делят между собой четвертое и пятое места.

Источник: Киевстар