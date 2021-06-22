«Київ Цифровий, Безпечна столиця, Ситуаційний центр»: Віталій Кличко розповів про новітні технології і сервіси, які впроваджує столиця [відео]





Мер Києва Віталій Кличко виступив на конференції iForum-2021 і розповів про новітні технології і сервіси, які впроваджує столиця для ефективного міського управління та комфорту киян. Зокрема: контроль безпеки в місті за допомогою інтелектуальних камер відеоспостереження, створення комфортного паркувального простору і сервісів для користування ним, а також – про розвиток міського застосунку «Київ Цифровий».

«Систему технологічного – «розумного» управління містом Київ розпочав впроваджувати першим в Україні. Понад 6 років тому. Стартували ми тоді з «відкритого бюджету», який нам допомагали запускати німецькі партнери. Далі була система ProZorro, яку ми впровадили теж першими. Система електронних петицій, та багато електронних сервісів для киян. І сьогодні я можу сказати, що система управління містом знаходиться у мене в кабінеті. На великому екрані, в онлайн режимі я можу оперативно реагувати на процеси, що відбуваються в місті. Або ж – з планшету, якщо я десь на виїзді і знаходжуся не в мерії», – сказав Віталій Кличко.

Мер продемонстрував, як виглядає технологічна система управління. Всі зведені дані, що показують статистику та реальну картину за всіма сферами життєдіяльності міста, знаходяться на одній платформі і відображаються в онлайн-режимі. Це і інформація про міські фінанси, медицину, дані про Громадський бюджет, сферу ЖКГ, освіти та про роботу громадського транспорту.

Також Віталій Кличко розповів про проект із моделювання ситуацій та створення ефективної транспортної моделі міста, яка дасть можливість в онлайн режимі аналізувати завантаженість шляхів, планувати капітальні ремонти старих та будівництво нових інфраструктурних об’єктів, базуючись на реальних даних та потребах столиці.

«І таку модель Київ планує створити в 2022 році. Ми вже маємо дані, які можна використовувати не тільки для аналізу поточної ситуації, а й для її подальшого прогнозування. Як зміняться потоки транспорту через ремонт дороги? Як вплине погодна ситуація на завантаженість шляхів? Яких маршрутів громадського транспорту не вистачає киянам? На ці питання зможемо отримати відповідь завдяки моделюванню. А наступний крок – інтелектуальне керування трафіком. Це дозволить збільшити пропускну здатність доріг та заощадити час на пересування містом», – наголосив мер.

Віталій Кличко також нагадав, що сьогодні в місті працює понад 7 тисяч камер відеоспостереження. А до кінця цього року буде вже 9 тисяч. У тому числі це спеціальні інтелектуальні камери для фіксації швидкості авто, дорожньої аналітики. Мер розповів, що цього року міська влада оновила основний міський застосунок. З’явився «Київ Цифровий». У цьому застосунку, вперше в Україні почав працювати муніципальний паркувальний сервіс. Уже сьогодні з його допомогою можна знаходити паркувальний майданчик у місті та паркуватися в 3 кліки.

Він також окремо зупинився на елементах «розумного міста», що вже кілька років працюють в Києві. Зокрема – система електронних петицій та Громадський бюджет.

«Це – перш за все, інструменти електронної демократії. Коли кожен мешканець може брати участь у розвитку свого району, міста. Вносити свої пропозиції та реалізовувати проекти. Тільки за 4 роки існування Громадського бюджету в столиці реалізували понад 1000 проектів, ініціаторами яких були кияни. Цього року голосування за проекти на наступний рік розпочнеться 17 серпня», – розповів Віталій Кличко.

Сучасне місто, за словами мера столиці, – це складна система, всі артерії якої – для ефективності управління – мають бути під’єднані до мережі з можливістю дистанційного збору даних та керування різними процесами.

«Цього року ми плануємо забезпечити повне покриття міста бездротовою мережею IoТ, до якої поступово підключимо мільйони інтелектуальних пристроїв-сенсорів. Для чого? Для того, щоб найближчим часом ми могли здійснювати: моніторинг якості повітря та водойм, дистанційний контроль мікроклімату в закладах освіти і охорони здоров’я, контроль та оптимізацію вивезення сміття, дистанційне зняття показників лічильників, контроль доступу до підвалів, дахів, ліфтових шахт в житлово-комунальному господарстві та багато інших інструментів для ефективного управління і для комфорту киян», – розповів Віталій Кличко.

Мер також повідомив, що столиця працює над створенням «Ситуаційного центру».

«Хотів би підкреслити, що безпека, життя та здоров’я киян – наш головний пріоритет. І ми сьогодні також працюємо над тим, щоб оперативно реагувати на можливі техногенні катастрофи, паводки, пожежі. Місто створює «Ситуаційний центр», для реагування на подібні випадки. Спираючись на метеопрогноз, дані з екодатчиків та інших ресурсів, ми зможемо координувати роботу служб міста в критичних ситуаціях. Наприклад, у таких, з якими ми стикнулися рік і два тому. Коли навколо Києва тлів торф, в місті горів сухостій, а кияни не могли дихати через задимленість повітря. Тому ми почали створювати і до кінця 2022 року в столиці вже працюватиме великий «Ситуаційний центр», – повідомив Віталій Кличко.

Також міський голова запросив учасників iForum долучатися до обговорення майбутнього міста в рамках «Kyiv Digital Conf», що відбудеться в столиці 24 листопада 2021 року.

Джерело: КМДА