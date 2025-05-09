Новости Новости 09.05.2025 в 12:49 comment views icon

Kingdom Come: Deliverance 2 получит платное DLC о чудаковатом художнике — трейлер и дата выхода

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Kingdom Come: Deliverance 2 получит платное DLC о чудаковатом художнике — трейлер и дата выхода

Kingdom Come: Deliverance 2 всего через неделю получит сюжетное DLC о чудаковатом художнике. А пока что Warhorse показала трейлер дополнения.

DLC про маляра Войту

Brushes with Death добавит в игру новую цепочку квестов, персонажа-художника, расширение сюжета и несколько новых механик. Дополнение не требует прохождения основной игры — его можно активировать практически на любом этапе. Вместе с ним выйдет и большой бесплатный патч 1.3.

Дополнение начинается с того, что Генри наталкивается на таинственного маляра Войту — он привязан к столбу и общается с черепом. Знакомство с этим художником запустит новую сюжетную линию. Игрокам будет предложено узнать больше о его прошлом и помочь ему создать «шедевр, который закрепит его наследие».

Художник Войта также открывает новую механику — возможность росписи щитов. Игроки смогут настраивать вид щитов Генри: менять цвета, орнаменты, рамки и символы. Но не все символы будут доступны сразу — часть из них придется разблокировать через сюжет, побочные квесты и исследования.

Патч 1.3: конные скачки и стрельба из лука на скаку

Параллельно с выходом Brushes with Death выйдет патч 1.3. Он добавит новые функции: верховую стрельбу из лука и конные гонки. Чтобы познакомиться с этими механиками можно будет пройти побочный квест. Также разработчики решили сделать перебаланс врагов в некоторых регионах, например, в Куттенберге станет значительно сложнее.

Дата выхода и платформы

Релиз DLC Brushes with Death и патча 1.3 запланирован на 15 мая. Дополнение в Steam можно приобрести в Expansion Pass за ₴799, а также до выхода дополнения действует скидка в -10% (₴719). В будущем фанатов Kingdom Come: Deliverance 2 ожидает еще, как минимум, два больших дополнения. KCD2 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Ранее разработчики добавили в игру долгожданный хардкор-режим и возможность сделать Генри лысым (в дополнение к другим прическам). Модеры решили еще больше усложнить жизнь средневековому хлопу и сделали так, чтобы у него были одновременно все негативные перки и 1 HP.

Для Kingdom Come Deliverance 2 наняли группу «моральных» консультантов — чтобы игра никого не обидела

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Источник: Game Rant 

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