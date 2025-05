Kingdom Come: Deliverance 2 получит платное DLC о чудаковатом художнике — трейлер и дата выхода

Kingdom Come: Deliverance 2 всего через неделю получит сюжетное DLC о чудаковатом художнике. А пока что Warhorse показала трейлер дополнения.

Brushes with Death добавит в игру новую цепочку квестов, персонажа-художника, расширение сюжета и несколько новых механик. Дополнение не требует прохождения основной игры — его можно активировать практически на любом этапе. Вместе с ним выйдет и большой бесплатный патч 1.3.

Дополнение начинается с того, что Генри наталкивается на таинственного маляра Войту — он привязан к столбу и общается с черепом. Знакомство с этим художником запустит новую сюжетную линию. Игрокам будет предложено узнать больше о его прошлом и помочь ему создать «шедевр, который закрепит его наследие».

A skull, a secret, and a painter with a past — Henry’s next journey begins with a whisper in the woods. Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death arrives May 15. #KCD2 pic.twitter.com/Gt8Pp8fgwc

