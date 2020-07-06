Кинотеатрам в Киеве разрешили работать и после 22:00





В конце прошлого месяца Кабмин разрешил возобновить работу кинотеатров после смягчения карантина со 2 июля. При этом предусматривались некоторые ограничения. В частности, разрешалось заполнять залы лишь на 50% от допустимого количества зрителей.

Однако на прошлой неделе в Киеве усилили карантин, что было вызвано ростом количества новых случаев заболевания в столице. Тогда ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) — до 22:00. И вот, 6 дней спустя, ситуация в Киеве улучшилась настолько, что городские власти снова ослабили ограничения.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время традиционного онлайн-брифинга, с 6 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, заведениям общественного питания, театрам и кинотеатрам работать в столице и после 22:00. Однако на работу развлекательных заведений и проведение культурно-развлекательных мероприятий эти ослабления не распространяются.

«Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22:00. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00», — заявил Виталий Кличко.

Вместе с тем, мэр уточнил, что в городе продолжают проверять, насколько хорошо субъекты хозяйствования соблюдают регламенты работы. В минувшем месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях. При этом нарушения были обнаружены на продовольственных рынках, в магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах.