Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля: что будет в прокате?

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В Украине со 2 июля смогут снова начать работу кинотеатры, Кабинет министров внёс соответствующее изменение в постановление о регулировании карантина, тем самым поддержав инициативу МОЗ. Но важно отметить, что работать кинотеатральные залы смогут только с заполненностью не больше 50%. Это должно обеспечить достаточное расстояние между зрителями, чтобы они могли придерживаться социального дистанцирования.

И так как релиз новых фильмов в этом году постоянно переносился из-за пандемии, со 2 июля в украинский прокат вернутся популярные блокбастеры. Зрители снова смогут посмотреть на большом экране такие картины как «Человек-паук: Возвращение домой», «Стражи галактики», «Бамблби», «Пираты Карибского моря: месть Салазара», «Как приручить дракона 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Джентльмены», «Человек-невидимка», «Мир Юрского периода 2», «Тёмный рыцарь возвращается» и «Паразиты».

Отметим, что кинотеатры постепенно открываются по всей Европе и это вселяет надежду на возобновление выхода новых фильмов.

Источник: КМУ