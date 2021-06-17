Китай и Россия хотят создать совместную лунную базу и отправить людей на Луну в следующем десятилетии





Китай и Россия планируют отправить свои первые экипажи космонавтов на Луну где-то в следующем десятилетии, заявили представители космических ведомств этих стран. Они уже утвердили планы по созданию Международной лунной исследовательской станции, включая ряд роботизированных лунных миссий и разработку правовой основы для исследования Луны, что аналогично лунной программе Artemis под руководством NASA.

Представители Национального космического управления Китая (CNSA) и Роскосмоса провели совместную презентацию проекта в рамках Глобальной конференции по исследованию космоса, проходившей в России. Этот план включает три этапа и предусматривает развёртывание сети спутников на лунной орбите и создание сети лунных баз. Космические агентства официально объединили свои усилия в лунном проекте в марте этого года.

Видеоконцепция создания Международной научной лунной станции 🚀🌒 После презентации ознакомиться с Дорожной картой и Руководством по участию в проекте #МНЛС можно будет на официальных сайтах Роскосмоса и КНКА pic.twitter.com/DycyqhhPFZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 16, 2021

Первый этап и большая часть второго этапа лунного проекта представляют собой «всего лишь подготовительные работа». Они не предусматривают пилотируемых миссий.

«Мы по-прежнему сосредоточены на беспилотных исследованиях Луны в ближайшие десять лет», — сказал заместитель директора CNSA, отвечая на вопрос аудитории о том, когда первые российские или китайские астронавты будут на Луне.

Первый этап совместной лунной миссии Китая и России будет проходить между 2021 и 2025 годами. Он предусматривает по крайней мере 6 запусков роботизированных миссий на Луну, поровну распределенных между Китаем и Россией. На этом этапе планируется разведывать будущие места посадки на Луну и проводить научную разведку. На следующем этапе (с 2026 по 2035 год) планируется осуществлять «массовые» доставки грузов и размещение объектов на лунной орбите и на поверхности Луны. Заключительный этап начнется в 2036 году. Он включает в себя лунные исследования и разведку, проверку технологий, поддержку высадки людей на Луну и завершение постройки Международной лунной исследовательской станции. При необходимости также планируется проводить расширение и обслуживание модулей.

Китай и Россия заявили, что их Международная лунная исследовательская станции открыта для международных партнёров, включая NASA. Обе страны также работают над «специальной правовой базой» для исследования Луны, заявил на конференции заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Савельев. Отмечается, что первоначальная версия соглашения должна быть готова к концу этого года.

Добавим, в рамках программы Artemis космическое агентство NASA также разрабатывает документ Artemis Accords, нацеленный на установление правовых норм для операций на Луне. Официальные лица США подчеркивают, что этот документ являются интерпретацией Договора по космосу 1967 года, который способствует мирной координации между странами на Луне. Агентство NASA привлекло к подписанию Artemis Accords уже 11 партнёров, включая Украину, Австралию, Великобританию, Бразилию.

Источник: The Verge