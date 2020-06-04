Китай приступил к продажам первой отечественной памяти DDR4





Китайский производитель памяти Xi’an UniIC Semiconductors (также известный как UniIC) приступил к продажам первой изготовленной в Китае оперативной памяти DDR4. Пока что компания продаёт только модули памяти DDR4-2400 и DDR4-2666, причем только первая версия является единственной изготовленной в Китае моделью.

Сотрудник официального интернет-магазина UnilC подтвердил, что только версии DDR4-2400, выпускаемые с конца марта, используют чипы собственного производства. Модули DDR4-2666 всё еще используют чипы SK Hynix. Хотя можно предположить, что начала местного производства чипов для модулей DDR4-2666 ждать предстоит не долго.

Модули UnilC DDR4 имеют традиционное исполнение на печатной плате зелёного цвета. Они лишены радиаторов или системы RGB подсветки. В плане технических характеристик, устройства тоже не выделяются. Как заверяет покупатель, модуль памяти DDR4-2400 ёмкостью 8 ГБ характеризуется таймингами CL18/CL17 17-17-39 CL при напряжении 1,2 В. Это соответствует характеристикам других доступных модулей оперативной памяти DDR4-2400. Розничная цена такого модуля ёмкостью 8 ГБ составляет в Китае около $37,88. Так что по современным меркам это не самая дешёвая и не самая быстрая оперативная память. Тем не менее, её появление свидетельствует о способности Китая продвигаться в направлении технологического самообеспечения.

Источник: tomshardware