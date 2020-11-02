Китайцы построят на Донбассе крупнейшую в Европе ветровую электростанцию мощностью 800 МВт за $1 млрд

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Китайская компания Power China и украинская WindFarm сообщили о подписании контракта, предусматривающего строительство крупной ветровой электростанции мощностью 800 МВт на территории Мангушского и Никольского районов Донецкой области. Стоимость проекта — не менее $1 млрд, что делает его крупнейшим не только среди ветровых электростанций в Украине, но и в Европе.

Совместный проект Power China и WindFarm еще выделяется тем, что является первым после недавних изменений и снижения «зеленого» тарифа.

«Реализация проекта демонстрирует совершенно новый и выгодный государству подход в развитии ветроэнергетического сектора — продажа произведенной электроэнергии на рынке электроэнергии без «зеленого» тарифа». из заявления WindFarm.

Когда начнется строительство и ориентировочные сроки реализации, увы, не конкретизируются. Но в пресс-релизе WindFarm обещают сделать все в «кратчайшие сроки».