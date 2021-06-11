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Фотогалерея: Китайцы представили концепт электромобиля Geely Vision Starburst, чей дизайн вдохновлен космосом

Фотогалерея: Китайцы представили концепт электромобиля Geely Vision Starburst, чей дизайн вдохновлен космосом

Фотогалерея: Китайцы представили концепт электромобиля Geely Vision Starburst, чей дизайн вдохновлен космосом


Оказывается, китайский автопроизводитель Geely способен выпускать не только приземленные бюджетные автомобили, но и «космические» концепты. На днях компания представила концептуальный электромобиль Geely Vision Starburst, при создании которого дизайнеры бренда в буквальном смысле слова вдохновлялись космосом.

Новая философия дизайна получила название Expanding Cosmos, именно она будет использоваться при создании будущих автомобилей Geely для новой цифровой эпохи.

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К сожалению, авторы концепта Geely Vision Starburst не раскрыли его технические характеристики, включая мощность и запас хода, но дали понять, что перед нами электромобиль, а не ДВС-модель.

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Напомним, что недавно Geely открыл в Китае новые станции автоматической замены батарей электромобилей, которые справляются с процессом всего за 1 минуту.

Источник: Autoblog, Geely

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