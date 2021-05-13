Geely открыл в Китае станции автоматической замены батарей электромобилей, которые справляются с процессом всего за 1 минуту [видео]





Недавно мы рассказывали вам о том, что китайский автопроизводитель NIO начал устанавливать новые станции автоматической замены батарей электромобилей Power Swap Station 2.0, которые справляются со своей задачей всего за 5 минут. Практически сразу в сети появился ролик, в котором Geely демонстрирует работу аналогичной станции, однако скорость ее работы в пять раз выше.

При необходимости заменить разряженную батарею на заряженную владелец электромобиля Geely может открыть мобильное приложение и проложить маршрут до ближайшей станции. В качестве примера в ролике используется станция, установленная на крупной наземной парковке. В отличие от варианта NIO, где электромобиль автоматически (и довольно медленно) заезжает на место смены батарей, водитель Geely самостоятельно занимает правильное положение, на что ему указывают заметные углубления в полу.

Таким образом посещение станции Battery Swap полностью аналогично посещению портальной автомойки, то есть не составит особого труда даже для начинающего водителя. Во время смены батарей экран на стене вблизи водительского места информирует владельца электромобиля об этапах процесса. После его завершения выводится соответствующее сообщение, разрешающее выезд из станции.

Напомним, что на данный момент вариант с полной заменой разряженной батареи на заряженную выигрывает по времени «электрозаправки» даже у самых мощных скоростных станций зарядки. Помимо этого данная схема позволяет покупать электромобиль без батареи по более доступной цене, а затем использовать «прокатную» батарею, уплачивая ежемесячные взносы. Аналогичную автоматическую станцию для быстрой замены и зарядки батарей недавно представил американский стартап Ample, при этом его решение способно работать с электромобилями различных брендов.

Источник: InsideEV’s