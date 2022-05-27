Китайские OEM-производители переделали видеокарты GeForce RTX 3060 и 3070 для ноутбуков под майнинг, чтобы избежать LHR-ограничений

Китайские производители комплектного оборудования продают собственные графические процессоры, сделанные на базе NVIDIA GeForce RTX 3060 и 3070 для ноутбуков, в качестве настольных видеокарт для майнинга криптовалюты. Это сделано для того, чтобы обойти ограничения Lite Hash Rate (LHR), которые распространяются на десктопные версии.

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При поиске на Taobao можно найти сотни таких переделанных графических процессоров в продаже. Причем производительность GeForce RTX 3070M для майнинга составляет от 60 до 65 мегахэшей в секунду. Некоторые видеокарты получили HDMI-разъемы, но из-за отсутствия драйверов могут нормально работать только на Linux.

А NVIDIA уже несколько месяцев бездействует. Возможно, это одна из причин, почему ноутбуки на 3060/3070 все еще остаются дорогими, несмотря на тенденцию к удешевлению игровых видеокарт.