Китайская компания начинает выпуск x86 процессоров на базе микроархитектуры AMD Zen

Китайский производитель чипов Hygon приступает к массовому производству своих первых процессоров на базе архитектуры x86. Чипы с кодовым названием Dhyana основаны на микроахитектуре AMD Zen.

Данный чип является результатом сделки, которую AMD заключила с китайской государственной компанией ещё в 2016 году. По условиям соглашения, компания Haiguang Microelectronics Company (HMC), в которой AMD принадлежит доля в 51%, лицензирует микроарохитектуру Zen компании Hygon (Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design Co.), в которой AMD принадлежит доля в 30%. В дальнейшем Hygon проектирует процессор Dhyana, а сторонняя производственная компания (вероятно, TSMC или другой контрактный китайский производитель) займётся непосредственным изготовлением чипов.

Такие сложные взаимоотношения между различными компаниями нужны для того, чтобы убедиться, что заработав $293 млн на лицензировании Zen компания AMD не нарушает условий кросс-лицензионного соглашения с Intel, которая является основным владельцем интеллектуальной собственности, связанной с архитектурой x86. В свою очередь, китайские компании вместо простого размещения заказа на крупную партию чипов AMD EPYC принимают участие в этой сделке по созданию чипов Dhyana, чтобы получить больше контроля над поставками и ценообразованием процессоров, а также над микрокодом чипов, чтобы не допустить наличия бэкдоров иностранных правительств.

Источник: techpowerup