Китайская система распознавания лиц уличила в нарушении ПДД человека, которого физически не было в месте съёмки

Китайская система распознавания лиц используется для отслеживания различных видов правонарушений (от воровства до перехода дороги на запрещающий сигнал светофора) в режиме реального времени. Но пока что работа системы далека от идеальной. На этой неделе одна из камер такой системы наблюдения публично осудила известную бизнес-леди, обвинив её в пересечении дороги с нарушением ПДД. Камера распознала лицо женщины в момент пересечения перекрёстка на запрещающий сигнал светофора. Но проблема заключается в том, что женщины в тот момент физически не было на данном перекрёстке.

Инцидент произошёл в провинции Чжэцзян к югу от Шанхая. А правонарушителем по неволе стала Донг Мингжу – президент одной из ведущих Китайских компаний, занимающихся оборудованием для кондиционирования воздуха. В прошлом году она возглавила список 100 выдающихся китайских женщин-предпринимателей по версии Forbes.

Лицо Донг Мингжу появилось на большом экране, демонстрирующем общественности перечень пешеходов, нарушивших правила дорожного движения поблизости. В бегущей строке под её фотографией было сказано, что она нарушила закон. Также были продемонстрированы часть государственного идентификационного номера и имя нарушительницы, но при этом была ошибочно указана фамилия Джу.

Но на самом деле камера сняла и распознала не саму Донг Мингжу, а рекламное объявление с её лицом, которое было нанесено на боковую сторону проезжающего автобуса.

В скором времени после происшествия местная полиция выступила с заявлением в Weibo, где признала, что идентификация Донг Мингжу в качестве нарушительницы правил дорожного движения стало следствием ошибки в работе системы распознавания лиц. При этом было сказано, что проблема уже выявлена и исправлена в рамках выпущенного обновления.

Отметим, китайская дорожная полиция всё чаще полагается на системы распознавания лиц для выявления правонарушителей. Такие системы уже запущены во многих крупных городах, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. С момента своей установки они помогли выявить и распознать десятки тысяч пешеходов, нарушающих ПДД. Чиновники также обсуждают возможность потенциального внедрения функции штрафования правонарушителей через текстовые сообщения. Хотя такие сбои, как указано выше, говорят о том, что внедрять автоматическое штрафование на основании одного лишь автоматического распознавания лиц пока ещё рано.

Источник: The Verge