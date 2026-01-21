Клиент Amazon получил NVIDIA RTX 5080 с 8-контактным разъемом — что пошло не так

Сборщик ПК очень удивился, когда увидел у заказанной на Amazon NVIDIA RTX 5080 8-контактный разъем питания. Нет, производитель не пошел на встречу пользователям.

Пользователь Reddit с ником Familiar_Boat_2104 приобрел ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 напрямую в Amazon, а не у стороннего продавца на торговой площадке. Геймеры, конечно, более симпатизируют старому и более надежному восьмиконтактному разъему, но видеокарты 5080 должны иметь разъем питания 12V-2×6.

Очевидно, указанная модель не соответствует реальной. Владелец не предоставил никаких данных о работе этой видеокарты в ПК, которые бы помогли сделать вывод о настоящей видеокарте в коробке. Однако сравнением фото VideoCardz смог установить, что речь идет о модели RTX 5060 Ti Prime. Наклейки на карте кажутся поддельными и не прикрепленными должным образом.

Комментаторы высказали подозрение, что это RTX 5060 или 5060 Ti в коробке и с пометками RTX 5080. Один из них раскрыл возможную схему, по которой покупатель получил подделку: кто-то приобрел на Amazon настоящую RTX 5080, перелицевал под нее менее мощную видеокарту, а затем сделал возврат. Далее магазин просто перепродал карту новому заказчику.

В комментариях отмечают сложность доказывания, а также поиска настоящего виновника в такой ситуации. Некоторые говорят, ссылаясь на работника Amazon, что подобные случаи распространены. В теме можно найти много историй других людей о других случаях получения неподходящих компьютерных компонентов. Еще раз напоминаем о необходимости проверки подобных покупок перед получением и о видеозаписи распаковки.