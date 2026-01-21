Новости Устройства 21.01.2026 comment views icon

Клиент Amazon получил NVIDIA RTX 5080 с 8-контактным разъемом — что пошло не так

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так

Сборщик ПК очень удивился, когда увидел у заказанной на Amazon NVIDIA RTX 5080 8-контактный разъем питания. Нет, производитель не пошел на встречу пользователям.

Пользователь Reddit с ником Familiar_Boat_2104 приобрел ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 напрямую в Amazon, а не у стороннего продавца на торговой площадке. Геймеры, конечно, более симпатизируют старому и более надежному восьмиконтактному разъему, но видеокарты 5080 должны иметь разъем питания 12V-2×6.

Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не такКлієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не такКлієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не такКлієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не такКлієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не такКлієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так

Очевидно, указанная модель не соответствует реальной. Владелец не предоставил никаких данных о работе этой видеокарты в ПК, которые бы помогли сделать вывод о настоящей видеокарте в коробке. Однако сравнением фото VideoCardz смог установить, что речь идет о модели RTX 5060 Ti Prime. Наклейки на карте кажутся поддельными и не прикрепленными должным образом.

Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так
Визуальное сравнение ASUS Prime RTX 5080 (сверху) и RTX 5060 Ti Prime (снизу) / VideoCardz

Комментаторы высказали подозрение, что это RTX 5060 или 5060 Ti в коробке и с пометками RTX 5080. Один из них раскрыл возможную схему, по которой покупатель получил подделку: кто-то приобрел на Amazon настоящую RTX 5080, перелицевал под нее менее мощную видеокарту, а затем сделал возврат. Далее магазин просто перепродал карту новому заказчику.

В комментариях отмечают сложность доказывания, а также поиска настоящего виновника в такой ситуации. Некоторые говорят, ссылаясь на работника Amazon, что подобные случаи распространены. В теме можно найти много историй других людей о других случаях получения неподходящих компьютерных компонентов. Еще раз напоминаем о необходимости проверки подобных покупок перед получением и о видеозаписи распаковки.

Популярные новости

arrow left
arrow right
BIOS ASUS RTX 5090 с потреблением 800 Вт пригоден для других видеокарт
Антикризисное решение: адаптеры ноутбучной DDR5 для десктопов
OCuLink в каждый ПК: Minisforum выпустила карту расширения с разъемом для внешних видеокарт
Под видом дорогой памяти DDR5 продавали старую DDR2: выявлена новая схема мошенничества
Amazon заказала сразу два сезона для сериала God of War — первые эпизоды снимет режиссер "Сегуна" и "Пацанов"
Появилось расписание 2-го сезона "Фоллаут": по эпизоду в неделю, а не за раз
Битва убежищ: Amazon готовит реалити-шоу на основе Fallout Shelter
CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг устроит "обед на триллион долларов" и торжественный старт тайваньской штаб-квартиры
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
NVIDIA DLSS 4.5 стала доступной для всех, а разработчики игр получили инструменты для ее интеграции
"Канон — это то, что происходит в шоу": создатели "Фоллаут" объяснили, почему во 2 сезоне не будет финала "в стиле New Vegas"
Официально: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG и мониторы с G-SYNC Pulsar
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
NVIDIA попробовала техпроцесс Intel 18A и ей не понравилось
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Мини-ПК Zotac Zbox Magnus получил десктопную NVIDIA RTX 5060 Ti с питанием 180 Вт только через PCIe
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
Дрон-курьер Amazon оставил клиента без интернета, случайно "подрезав" кабель
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить