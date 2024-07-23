Код, который оживает: Google смоделировала зарождение жизни в цифровой среде

Наконец Google создала что-то, что размножается быстрее фейков в интернете.

Исследователи Google провели эксперимент, симулируя эволюцию фрагментов кода в течение миллионов поколений, что привело к появлению «самовоспроизводящихся» программ. Это открытие может пролить свет на происхождение биологической жизни и вызвало оживленные обсуждения в научном сообществе, поскольку потенциально демонстрирует механизмы, которые могли быть задействованы в возникновении первых живых организмов на Земле.

Эксперимент базировался на использовании десятков тысяч фрагментов кода, написанных на языке программирования Brainfuck Brainfuck — эзотерический язык программирования, придуманный Урбаном Мюллером в целях забавы. Состоит из восьми команд, каждая из которых записывается одним символом.. Этот язык выбрали из-за его простоты — он позволяет только две базовые операции: увеличение или уменьшение значения на 1. Исследователи случайно смешивали и комбинировали эти фрагменты кода в виртуальной среде, давая им возможность выполняться, взаимодействовать между собой, мутировать и перезаписывать себя и соседние элементы в течение миллионов симулированных поколений.

Неожиданно для ученых, во время эксперимента появились самовоспроизводящиеся программы. Они быстро достигли ограничения популяции, установленного в эксперименте. Более того, возникали новые типы репликаторов, которые иногда превосходили предыдущие версии.

Бен Лори (Ben Laurie), один из авторов исследования, подчеркнул уникальность эксперимента: «Все происходило хаотично, а потом вдруг: бум, они все стали одинаковыми». Он добавил: «Ничего магического не произошло. Просто физика действовала очень долго, и это привело к появлению очень сложных вещей».

Ричард Ватсон (Richard Watson), эволюционный ученый, оценил исследование как «очень крутое», но предостерег от поспешных выводов. «Самовоспроизведение важно, но было бы ошибкой считать, что это волшебный шар, из которого автоматически вытекает все остальное, что является увлекательным в жизни», — отметил он.

Профессор Сюзан Степни (Susan Stepney) назвала эксперименты, которые привели к появлению самовоспроизводящихся программ, «большим достижением». По ее мнению, это значительный шаг к пониманию возможных путей происхождения жизни в среде, отличной от стандартного биологического «мокрого оборудования».

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Стоит отметить, что исследование Google не является первым в своем роде. Еще в 1993 году в Университете штата Мичиган профессор Крис Адами руководил проектом, который использовал программное обеспечение Avida для моделирования возникновения и эволюции жизни. Avida создавала виртуальный мир, где цифровые организмы конкурировали за ресурсы, мутировали и эволюционировали, имитируя процессы, характерные для биологических систем.

Источник: Pcgamer, Newscientist, Nasa