«Количество онлайн-операций заметно выросло, 9 из 10 POS-терминалов принимают бесконтакные карты»: НБУ рассказал о рынке платежных карт в первом квартале 2020 года [инфографика]





Национальный банк Украины отчитался о результатах рынка платежных карт в первом квартале текущего года. По данным НБУ, украинцы все чаще отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карточек, в основном благодаря расширению бесконтактной платежной инфраструктуры и изменениям в платежных привычках. В то же время в первом квартале этого года дополнительным фактором, способствовавшим отказу населения от наличных, стало распространение пандемии коронавируса и рост количества онлайн-операций.

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом квартале 2020 составила 1385,3 млн шт., а их сумма — 920,5 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество указанных операций выросло на 24,5%, а сумма — на 15,6%. По количеству и сумме преобладали именно безналичные операции. Так, количество безналичных операций составило 1183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма — 503 млрд грн. или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, данный показатель составлял 49,7%).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе-марте 2020 года по-прежнему наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях — 50,3%, по сумме доминировали переводы с карты на карту — 41,3 % (средний чек одной такой операции составлял 1505 грн).

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года составляло 68,6 млн шт. В течение марта 2020 года расходные операции (безналичные и получения наличных) были осуществлены с использованием 53,4% всех платежных карточек. Почти такая же доля платежных карточек, используемых для осуществления расходных операций, наблюдалась в январе (53,2%) и феврале (53,0%) в этом году.

С января 2020 года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах. Отныне банки отчитываются регулятору ежемесячно, тогда как ранее — ежеквартально. Соответственно количество платежных карт, с использованием которых была осуществлена хотя бы одна расходная операция, теперь считается за один месяц (не по три, как раньше). Поэтому из-за этого стало невозможным сравнение с прошлогодними показателями количества карт, которые были использованы для осуществления операций (так называемые активные карточки). В частности, это также касается сравнения количества активных бесконтактных и токенизированных платежных карточек.

Украинцам нравится удобство, скорость и безопасность бесконтактных платежей (как с использованием бесконтактных карточек, так и с помощью смартфонов и других NFC-устройств), поэтому они все чаще пользуются бесконтактными и токенизированными карточками. Так, в марте 2020 года для операций было использовано 8,9 млн бесконтактных платежных карт, это на 16,0% больше по сравнению с январем 2020 года. Количество активных токенизированных платежных карточек в марте 2020 года составило почти 2,5 млн шт., это на 11,2% больше, если сравнивать с январем 2020 года.

В общем треть платежных карточек (31,0% или 11,3 млн шт.), с применением которых были осуществлены расходные операции в марте 2020 года, это бесконтактные и токенизированные карточки. В то же время безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карточек составляли почти половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (по 49,1% и 48,7% соответственно).

Динамика расширения бесконтактной платежной инфраструктуры остается стабильной. Сейчас уже девять из десяти торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (90,2% торговых POS-терминалов). В прошлом году, на 1 апреля 2019 года, бесконтактными было только восемь из десяти терминалов. Сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14,5% (до 331,4 тыс. ед.) по сравнению с данными по состоянию на 1 апреля 2019 года. Если сравнивать с началом 2020 года, наблюдается незначительное уменьшение количества работающих торговых POS-терминалов (на 0,7%), что связано с карантинными ограничениями в марте этого года.

Количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 апреля 2020 составила 8,3 тыс. шт. Региональное распределение терминальной сети на территории Украины остается достаточно неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях. По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют Киев, а также Киевская, Днепропетровская и Харьковская области Украины.

Источник: НБУ