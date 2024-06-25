Колонка Beats Pill возвращается с лучшими динамиками, универсальным USB-C и IP67 за $150

После несколько месяцев слухов беспроводная колонка Beats Pill вернулась. Обновленный портативный динамик Bluetooth уже можно заказать за $149,99, а в магазинах он появится 27 июня.

Колонка кажется похожей на предыдущие версии, но теперь обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP67, проводное аудио с помощью USB-C и поддерживает собственные функции программного обеспечения, как поиск устройства в iOS и Android.

Новая Beats Pill доступна в черном, красном или золотом цветах. Это монофонический динамик, хотя Beats утверждает, что переработанный комбинированный твитер и низкочастотный динамик лучше, чем у старого Beats Pill Plus. Другие спецификации включают время автономной работы до 24 часов, функцию громкой связи и возможность объединить два динамика Pill вместе в стереосистему или синхронизировать воспроизведение на них.

Beats в течение длительного времени пытается одинаково привлекать клиентов как с Android, так и с iOS, и Pill продолжает эти усилия, создавая пару одним касанием на обеих платформах. Порт USB-C динамика является универсальным: он может заряжать Pill или же внешние устройства, а также поддерживает передачу аудио.

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Источник: The Verge

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