Новости Технологии 25.06.2024 в 22:09 comment views icon

Колонка Beats Pill возвращается с лучшими динамиками, универсальным USB-C и IP67 за $150

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Андрій Русанов

Автор сайта

Колонка Beats Pill возвращается с лучшими динамиками, универсальным USB-C и IP67 за $150

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

После несколько месяцев слухов беспроводная колонка Beats Pill вернулась. Обновленный портативный динамик Bluetooth уже можно заказать за $149,99, а в магазинах он появится 27 июня.

Колонка кажется похожей на предыдущие версии, но теперь обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP67, проводное аудио с помощью USB-C и поддерживает собственные функции программного обеспечения, как поиск устройства в iOS и Android.

Колонка Beats Pill повертається — з кращими динаміками, універсальним USB-C та IP67 за $145

Новая Beats Pill доступна в черном, красном или золотом цветах. Это монофонический динамик, хотя Beats утверждает, что переработанный комбинированный твитер и низкочастотный динамик лучше, чем у старого Beats Pill Plus. Другие спецификации включают время автономной работы до 24 часов, функцию громкой связи и возможность объединить два динамика Pill вместе в стереосистему или синхронизировать воспроизведение на них.

Колонка Beats Pill повертається — з кращими динаміками, універсальним USB-C та IP67 за $145

Beats в течение длительного времени пытается одинаково привлекать клиентов как с Android, так и с iOS, и Pill продолжает эти усилия, создавая пару одним касанием на обеих платформах. Порт USB-C динамика является универсальным: он может заряжать Pill или же внешние устройства, а также поддерживает передачу аудио.

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Источник: The Verge

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


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