Новости Устройства 23.05.2024 в 16:55 comment views icon

Apple возрождает Beats Pill. Новый беспроводной динамик зарегистрировали в FCC, а анонс может состояться в июне

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple возрождает Beats Pill. Новый беспроводной динамик зарегистрировали в FCC, а анонс может состояться в июне

Ожидается, что вскоре Apple анонсирует новое поколение портативного динамика Beats Pill. Эту версию подтверждает тот факт, что многие знаменитости были замечены с ним. Кроме того, файлы iOS 17.5 RC подтверждают существование этого продукта. А теперь динамик Beats Pill появилась в документации FCC.

Новый динамик Beats Pill под названием модели A3211 был зарегистрирован компанией Apple в Федеральной комиссии связи США (FCC). Это свидетельствует, что устройство вскоре появится в магазинах. Например, новые беспроводные наушники Beats Solo 4 попали в FCC 2 апреля, а Apple официально анонсировала их через несколько недель, 30 апреля.

Новий бездротовий динамік Beats Pill зареєстрований в FCC та може бути офіційно анонсований вже у червні

Beats Pill — это портативная беспроводная колонка, которая была снята с производства Apple в 2022 году без выпуска замены. Материалы, найденные в файлах iOS 17.5, раскрыли некоторые подробности о дизайне новой версии Beats Pill. Динамик имеет четыре физические кнопки и будет доступен в черном, золотом и красном цветах.

Остается непонятным, будет ли новый Beats Pill работать только через Bluetooth, или он также будет иметь совместимость с AirPlay. Также неизвестно, будет ли новинка заряжаться через порт USB-C. Однако это кажется чрезвычайно вероятным, учитывая последние продукты Beats.

Apple уже анонсировала новые наушники Beats Solo Buds, которые будут доступны в магазинах в июне. Поэтому есть вероятность, что новый динамик Beats Pill также будет представлен в следующем месяце.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy.
Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків.
Записатися на курс

Источник: 9to5mac


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить