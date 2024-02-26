Новости Устройства 26.02.2024 в 14:33 comment views icon

Samsung официально представила Galaxy Ring — смарт-кольцо, которое «улучшит ваше самочувствие»

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Samsung официально представила Galaxy Ring — смарт-кольцо, которое «улучшит ваше самочувствие»

Samsung на Mobile World Conference 2024 наконец-то презентовала свое умное кольцо и раскрыла некоторые дополнительные характеристики.

Рендер Galaxy Ring впервые показали на мероприятии Galaxy Unpacked в прошлом месяце — и на то время было известно лишь, что смарт-кольцо в первую очередь предназначено для контроля за здоровьем и самочувствием пользователя.

На нынешней презентации фотографировать устройство запретили (хотя Samsung сама предоставила несколько дополнительных снимков), однако сообщили, что оно будет доступно в трех цветах (платиново-серебряном, золотом и черном), когда поступит в магазины позже в 2024 году. Также кольцо будет предлагаться в нескольких размерах — от чего будет зависеть и размер батареи (а следовательно и время между зарядками), колеблясь от 14,5 мАч до 21,5 мАч. Срок службы батареи неизвестен, но к примеру конкурентная Oura может работать до семи дней между зарядками.

Samsung офіційно представила Galaxy Ring — смарткільце, яке «покращить ваше самопочуття»

Вице-президент Samsung Хон Пак отмечает, что Galaxy Ring будет контролировать режим сна на основе частоты сердечных сокращений, движений и дыхания, и предоставлять отчеты и советы пользователям. Компания также будет собирать данные от Natural Cycles, который уже отслеживает менструальный цикл и овуляцию через Galaxy Watch.

Samsung офіційно представила Galaxy Ring — смарткільце, яке «покращить ваше самопочуття»

Galaxy Ring будет частью экосистемы Samsung Health и совместим с Galaxy Watch — то есть устройства можно использовать одновременно и получать более точные данные. В то же время смарт-кольцо имеет некоторые преимущества по сравнению с часами — по крайней мере в том, что с ним удобнее спать.

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Точный набор датчиков, цену и дату продаж должны объявить в ближайшие месяцы. Galaxy Ring будет совместимо только с телефонами Samsung Galaxy, хотя позже компания планирует интегрировать его и с другими устройствами Android. Совместимость с iOS еще определяют.

Источник: Engadget

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