Samsung показала Galaxy Ring: смарт-кольцо с ИИ-анализом здоровья за $400

Samsung наконец-то раскрыла подробности о своем долгожданном устройстве — смарт-кольце Galaxy Ring. Компания продемонстрировала новинку на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, и журналисты уже успели ознакомиться с ней.

Galaxy Ring поражает своим дизайном и функциональностью. Вот основные характеристики устройства:

Доступные цвета: золотой, серебряный, черный

Материал корпуса: титан

Ширина: 7 мм

Толщина: 2,6 мм

Водонепроницаемость: 10 ATM

Стандарт защиты: IP68

Размеры: от 5 до 13

Вес: 2,3-3 грамма (в зависимости от размера)

Датчики: акселерометр, оптический датчик сердечного ритма, датчик температуры кожи

Совместимость: устройства на базе Android

Цена: $399,99 (примерно ₴16 250)

Производитель позаботился о водонепроницаемости устройства, что позволяет носить смарт-кольцо во время плавания и погружений на глубину до 100 метров.

Особое внимание привлекает зарядный футляр Galaxy Ring. Его прозрачный дизайн с LED-подсветкой придает устройству футуристический вид. Футляр не только защищает смарт-кольцо, но и обеспечивает дополнительную емкость аккумулятора, что позволяет заряжать устройство в дороге.

Samsung внедрил новые функции, использующие искусственный интеллект Galaxy AI. Среди них — оценка энергии и советы по здоровью. Эти функции анализируют данные о сне, активности и вариабельности сердечного ритма, чтобы предоставить персонализированные рекомендации пользователю.

Смарткольцо также предлагает функции отслеживания менструального цикла, предупреждения о высоком и низком пульсе, автоматическое распознавание тренировок и напоминание о необходимости движения.

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Galaxy Ring работает только с устройствами на базе Android, но лучше всего раскрывает свой потенциал в сочетании с другими продуктами Samsung. Например, в паре с Galaxy Watch смарт-кольцо оптимизирует сбор данных, выбирая наиболее точный источник информации.

Интересной особенностью Galaxy Ring стала возможность управлять камерой смартфона с помощью жеста двойного сжатия пальцев. Эта функция пока доступна только для будущих моделей Z Fold 6 и Z Flip 6, но вскоре появится и на S24. Важно отметить, что Samsung не требует дополнительной подписки для пользования всеми функциями устройства.

Успех Galaxy Ring будет зависеть от точности отслеживания показателей и продолжительности работы аккумулятора. Если Samsung удастся достичь высоких результатов в этих аспектах, компания может стать лидером в сегменте смарт-колец и задать новое направление развития для этой категории носимых устройств.

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Источник: theVerge

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