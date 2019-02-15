Компания «ДТЭК» Рината Ахметова ввела в эксплуатацию самую крупную в Украине Никопольскую СЭС мощностью порядка 250 МВт

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Компания «Солар-Фарм-1», принадлежащая группе «ДТЭК» Рината Ахметова, в январе 2019 года ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 246 МВт в Никопольском районе Днепропетровской области. Уже в марте текущего года солнечную станцию планируют подключить к энергосистеме.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления об установлении «зеленого» тарифа для Никопольской СЭС в размере 15,03 евро за МВтч до 2030 года.

Ожидается, что Никопольская СЭС будет вырабатывать до 290 млн кВтч электроэнергии в год. Соответственно, на данный момент это крупнейшая СЭС в Украине и одна из трех самых крупных солнечных станций в Европе. Новая СЭС сможет полностью удовлетворять потребности в электрической энергии 100 тыс. домохозяйств Украины и позволит сократить выбросы диоксида углерода более чем на 300 тыс. тонн в год.

Напомним, что подрядчиком строительства Никопольской СЭС выступила китайская China Machinery Engineering Corporation, солнечные панели были поставлены компанией Trina Solar Limited. По словам главы ДТЭК Максима Тимченко, стоимость проекта оценивается в €230 млн.

Напомним, что в 2017 году ДТЭК ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС мощностью 10 МВт в Херсонской области. При этом в прошлом году благодаря большому количеству солнечных дней эта станция досрочно выполнила годовой план по производству электроэнергии, выдав 12,5 млн кВтч по состоянию на конец ноября.

Источник: Правда