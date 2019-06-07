Компания ZF продемонстрировала внешние подушки безопасности, защищающие автомобиль и пассажиров от боковых ударов [видео]





Подушками безопасности уже никого не удивишь — даже бюджетные автомобили могут оснащаться сразу несколькими подушками, снижающими вероятность травмирования водителя и пассажиров при аварии. Более продвинутые автопроизводители идут еще дальше — к примеру, Volvo разработала подушку безопасности для пешеходов, которая раскрывается в районе дворников, прикрывая часть лобового стекла и капота.

Ну, а компания ZF представила систему Pre-crash External Side Airbag System и провела ее живую демонстрацию. Система раскрывает подушку безопасности в районе порогов дверей, причем делает это не для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие, а для того, чтобы уберечь водителя и пассажиров от последствий бокового удара. За счет подушки, которая надувается в типичной зоне бокового удара за несколько милисекунд до столкновения, увеличивается размер боковой зоны смятия, а значит и снижается вероятность серьезной травмы.

Для реализации Pre-crash External Side Airbag System специалисты ZF использовали автомобильные сенсоры (камеры, радары и лидары), а также разработали алгоритмы, которые определяют неизбежность столкновения и выдают команду на срабатывание подушки. Объем такой подушки составляет от 280 до 400 литров, что в 5-8 раз больше, чем у подушек для водителя. При этом информация о неизбежном столкновение также передается в основную систему безопасности, которая позволяет ей подготовить пассажиров к удару (натянуть ремни, зафиксировав тело в оптимальном положении и т.д.).

По данным ZF, только на дорогах Германии в результате боковых ударов погибает порядка 700 человек в год, а это около трети от всех смертельных случаев от автомобильных аварий в этой стране. При этом разработанная компанией система позволяет снизить тяжесть травм при боковых ударах на 40%, что в отдельных случаях может спасти жизнь.

Источник: Autoblog, ZF