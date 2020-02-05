Компенсация до $3000 за утечку персональных данных – в уанете распространяется новая волна мошенничества





В прошлом месяце в уанете началось распространение нового вида мошенничества – в социальных сетях появились публикации, обещающие каждому украинцу выплату в сумме от $50 до $3000. В качестве плательщиков часто фигурировали Федеральная торговая комиссия США или другие правительственные структуры, а деньги пользователям положены якобы за то, что их персональные данные «утекли» в сеть по вине американских технологических компаний, таких как Facebook, WhatsApp и др.

Примером может выступить ролик в YouTube, на который ведут множественные публикации и рекламные сообщения в социальных сетях. В ролике голос за кадром обещает рассказать, как можно легко и быстро разбогатеть – за 15 минут предлагается получить на свою банковскую карту до нескольких тысяч долларов. Деньги положены всем пользователям, чьи персональные данные были скомпрометированы в интернете. А выплачивает их, якобы, недавно учрежденная организация в США, которая занимается распределением компенсационных выплат.

На видео даже демонстрируется сайт этой организации, выполненный в стиле правительственных порталов США. Весь текст на нём написан на английском языке, но при переходе на него якобы для удобства украинских пользователей демонстрируется уже русскоязычная версию сайта. Автор манипулирует фактами, приводит скриншоты об утечках из реальных новостей, а на обложке видео — якобы сюжет телеканала «1+1» про возможность получить компенсацию от Федерального правительства. Под роликом можно увидеть множество благодарственных комментариев от пользователей, которые якобы получили деньги. Один и тот же ролик распространяется с различных учётных записей.

Однако Telegram-канал badlistua, занимающийся разоблачением мошенников в уанете, спешит разочаровать падких до лёгких денег пользователей – это не халява, а мошенничество.

Доверчивым искателям бесплатного сыра предлагается перейти на сайт, где нужно указать свои данные, и система просчитает сумму компенсации для конкретного случая. Сумма может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Чтобы получить их, достаточно просто нажать на кнопку — платеж уже сформирован и готов к отправке. Но после нажатия на кнопку что-то идёт не так, и посетителя сайта огорчают информацией о том, что у данного пользователя нет американского номера социального страхования (SSN). Но это не беда, так как прямо на этой же странице можно заказать оформление для себя номера SSN за чисто символическую плату в $5-10 – сущая мелочь по сравнению с размером обещанной выплаты в сотни и тысячи долларов.

На самом деле, получить номер социального страхования в США не так то легко, для этого нужны веские основания. Например, временный статус, дающий право на работу в Америке. Однако большинство пользователей не проверяют такую информацию. И если пользователь согласен заплатить за получение SSN, то сайт перенаправляет его на платёжную систему https://wipay.online, где предлагается совершить платёж почему-то в рублях, а не в долларах.

Если же ослеплённого жаждой халявы пользователя и это не отрезвит, и он совершит платёж, то затем его вернут на сайт для… Нет, не выплаты обещанной компенсации, а для демонстрации нового окна с отображением следующей проблемы, которая мешает совершить выплату. Её конечно же тоже можно оперативно решить за небольшую плату. Как пишет badlistua, пользователя будут направлять на различные оплаты до тех пор, пока он не поймёт, что это обман. Если же кто-то дойдёт до конца, ему предложат купить книгу.

Несмотря на то, что это далеко не новая схема мошенничества, она всё ещё собирает неплохой урожай с доверчивых пользователей. Тем, кто пострадал от этой схемы (или других мошеннических схем в интернете), рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.

Источник: AIN