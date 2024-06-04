Компьютеры с Snapdragon рекламировал актер, который снимался в рекламе Apple Mac, а затем — ПК для Intel

В середине 2000-х годов Apple запустила длинную серию популярных рекламных роликов, в которых актер Джон Ходжман играл «ПК», а Джастин Лонг — «Mac». В роликах утверждалось, что ПК на базе Windows — это плохо, а Apple Mac — это хорошо. Однако в 2021 году Лонг появился в серии видео Intelчтобы продемонстрировать превосходство ноутбуков на процессорах компании над Mac.

Похоже, что Джастин Лонг еще раз изменил технические предпочтения. В конце выступления Qualcomm на Computex 2024 глава компании Кристиано Амон заявил, что многие люди уже начали предварительно заказывать новые ноутбуки Copilot+ PC с Windows 11 с чипами Snapdragon X Elite и Plus. Он добавил, что один отдельный человек тоже хотел предварительно заказать такой ноутбук.

На следующем видео (1:17:00) Джастин Лонг был на кухне с Apple MacBook. Его окружают сообщения разных типов (например, «Осторожно, заряд батареи низкий, остался 1%). Он отмахивается от них, а затем вводит запрос: «Где я могу найти компьютер с процессором Snapdragon?». Затем актер смотрит прямо в камеру и просто говорит: «Что? Все меняется». Затем он делает глоток кофе, когда видео заканчивается.

Нет информации о том, будет ли этот видеоклип участвовать в полномасштабной рекламной кампании ПК на базе Snapdragon. Также сегодня Qualcomm заявила, что чипы Snapdragon будут выпущены для всех сегментов ПК, включая десктопы и компактные компьютеры.

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Источник: NeoWin

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