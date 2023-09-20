Кому чип в мозг? Neuralink ищет добровольцев для первого испытания нейроимплантов на людях

Среди потенциальных кандидатов – люди с тетраплегией (параличом всех четырех конечностей).

Через несколько месяцев после получения долгожданного одобрения регулятора Neuralink начала искать добровольцев для своего первого испытания на людях. Потенциальные кандидаты — пациенты в возрасте от 22 лет с тетраплегией вследствие вертикальной травмы спинного мозга (обязательно с «последовательным и надежным опекуном»).

Исследование, которое продлится около 6 лет, будет испытывать сразу три разработки:

имплант N1;

робота-хирурга R1, фактически имплантирующего устройство;

приложение N1 User App, которое подключается к импланту и преобразует сигналы мозга в действия компьютера.

На самом деле исследователи уже давно тестируют имплантаты, позволяющие людям с параличом управлять компьютерами и другими устройствами: в частности, стартап Synchron, который вживляет импланты через кровеносные сосуды, и исследователи из Калифорнийского университета Беркли.

В то же время для Neuralink, которая еще с 2016 года стремится коммерциализировать собственный интерфейс «мозг-компьютер» (BCI) в широком спектре медицинских и терапевтических применений, доступ к испытаниям на людях является важным достижением. Ранее регулятор отклонял заявки компании Илона Маска, в то время как группы защиты животных критиковали Neuralink из-за тестирования интерфейса на приматах.

Согласно внутренним документам, полученным Reuters в декабре, с 2018 года при разработке интерфейса мозг-компьютер Neuralink погибли более 1500 животных — в настоящее время генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США начал расследовать эти обвинения. Параллельно собственное исследование начало Министерство транспорта США — после обвинений компании в несоблюдении надлежащей процедуры при доставке вероятно опасных материалов.

Начальное испытание на людях будет продолжаться 18 месяцев — с 9 двухчасовыми визитами исследователей к добровольцу. В течение следующих 5 лет ученые совершат еще 20 визитов.

Neuralink не сообщает, сколько людей ищет для опытов или когда планирует их начать, но говорит, что планирует компенсировать только «связанные расходы», например проезд к месту испытания и обратно (также непонятно, где находится это место — Neuralink только сообщает, что получила одобрение от «первой больницы»).

Источник: The Verge, Engadget