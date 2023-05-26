Не голова, а компьютер: регулятор США разрешил Neuralink Илона Маска испытание мозговых нейроимплантов на людях

Neuralink наконец-то может начать испытание своего интерфейса мозг-компьютер на людях – несмотря на то, что все еще находится под федеральным расследованием по поводу нарушений Закона о благополучии животных.

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Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) отклонило заявку Маска, поданную в марте, но сейчас все-таки одобрило чип Neuralink для испытания на людях.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study! This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Основанная в 2016 году, компания стремится коммерциализировать собственный интерфейс мозг-компьютер (BCI) в широком спектре медицинских и терапевтических применений – от реабилитации после инсультов и травм спинного мозга до контроля нейронных протезов и способности «перематывать воспоминания или загружать их в роботов», как заявлял генеральный директор Neuralink Илон Маск в 2020 году.

BCI по сути превращает аналоговые электрические импульсы мозга (контролируя его с помощью тонких имплантированных электродов) в цифровые сигналы, которые понимают компьютеры. Поскольку BCI нуждается в хирургическом вмешательстве, FDA, регулирующее такие технологии, требует проведения строгих тестов на безопасность.

В настоящее время Neuralink является первой компанией, получившей разрешение на испытания на людях. Хотя начальную заявку Маска управление отклонило – отчасти из-за того, что животные умирали после имплантации прототипа BCI. Согласно внутренним документам, полученным Reuters в декабре, с 2018 года при разработке Neuralink BCI было убито более 1500 животных. Генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США приступил к расследованию этих обвинений.

FDA также была обеспокоена дизайном интерфейса, который мог навредить человеку во время имплантации.

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«Основные проблемы касались литиевой батареи устройства; потенциала крошечных проводов имплантата мигрировать в другие области мозга; и вопросов о том, как и можно ли удалить устройство без повреждения ткани мозга», — сказали нынешние и бывшие сотрудники Neuralink Reuters в марте.

Несмотря на то, что Neuralink получила одобрение FDA для начала исследований, компания еще не начала поиск добровольцев.