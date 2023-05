Не голова, а компьютер: регулятор США разрешил Neuralink Илона Маска испытание мозговых нейроимплантов на людях

Neuralink наконец-то может начать испытание своего интерфейса мозг-компьютер на людях – несмотря на то, что все еще находится под федеральным расследованием по поводу нарушений Закона о благополучии животных.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) отклонило заявку Маска, поданную в марте, но сейчас все-таки одобрило чип Neuralink для испытания на людях.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023