Комиссия по ценным бумагам и биржам США просит публичные компании раскрывать инвесторам данные о сотрудничестве с проблемными криптобиржами

SEC просит публичные компании сообщать инвесторам об их сотрудничестве с испытывающими трудности криптовалютными фирмами. В уведомлении, опубликованном в четверг, SEC сообщает, что компании могут быть обязаны в соответствии с федеральным законом раскрывать информацию о том, повлияли ли на их операции или финансы турбулентность, потрясшая рынок криптовалют.

Этот шаг был предпринят после того, как крах FTX вызвал волнение во всей криптоиндустрии и выявил сеть кредиторов, которым FTX должна миллиарды долларов. В то время как кредитное подразделение Genesis, крупной крипто-брокерской компании, приостановило снятие средств после падения FTX, криптовалютная торговая платформа BlockFi объявила о банкротстве и включила FTX в список своих крупнейших кредиторов.

Подразделение SEC по корпоративным финансам (отдел, обеспечивающий раскрытие компаниями необходимой информации инвесторам) выпустило руководство, которое должно помочь компаниям подготовить документы для раскрытия информации. Формально он не вводит новые требования к раскрытию информации, но набор рекомендаций является признаком того, что регулятор внимательно следит за криптовалютой.

Как отмечается в письме SEC, компании должны раскрывать, подвергались ли они воздействию криптовалютных фирм, которые подали заявление о банкротстве, приостановили ли снятие средств или испытали чрезмерное количество снятий средств. Он также просит компании описать шаги, которые они предпринимают для защиты криптоактивов клиентов, а также то, нанес ли ли события на крипторынке им «репутационный ущерб».

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SEC подверглась критике за свое отношение к регулированию криптовалюты: сенатор Элизабет Уоррен (D-MA) посоветовала агентству «приспособиться» после краха FTX в прошлом месяце, добавив, что SEC «сильно отстала» в борьбе с криптовалютными мошенничествами. Председатель SEC Гэри Генслер защищал работу агентства, заявляя, что SEC «уже готова» и предприняла 100 принудительных мер против криптофирм.

Источник: The Verge