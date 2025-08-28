banner
Новости Технологии 28.08.2025 comment views icon

Конденсатор NVIDIA RTX 5090 взорвался и погнул радиатор без игровой нагрузки: "Это еще "захватывающий опыт", или уже "нейронный рендеринг?"

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Конденсатор NVIDIA RTX 5090 взорвался и погнул радиатор без игровой нагрузки: "Это еще "захватывающий опыт", или уже "нейронный рендеринг?"

Чтобы сгорела NVIDIA RTX 5090, которая стоит от $2000, не обязательно играть в современные игры на максимальных настройках. Владелец и журналисты ярко описывают пиротехнические эффекты.

Пользователь Reddit с ником RoboDogRush занимался видеомонтажем в два часа ночи, когда услышал рядом с собой «взрыв петарды», от которого он испуганно вскочил со стула. Монитор стал черным, из корпуса повалил дым и искры, комнату наполнил запах горелого электрооборудования.

«Когда хаос утих, я вытащил свою PNY ARGB OC 5090 и нашел перегоревший конденсатор. Он взорвался с такой силой, что погнул радиатор, под которым он был расположен», — пишет RoboDogRush.

Обычно видеокарта не слишком сильно нагревалась. Владелец утверждает, что пристально следил за температурой, которая обычно не превышала 70°C. RTX 5090 находилась в «хорошем потоке воздуха», ее питал блок Super Flower Leadex III 1300W 80+ Gold 1300W через комплектный кабель 12VHPWR. Служба технической поддержки PNY одобрила гарантийный запрос, но лишь спустя неделю сообщила, что видеокарту заменят.

Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"

Видеокарты RTX 5090 горят относительно часто, это уже практически стало мемом. Причины часто заключаются в ненадежных разъемах питания, но иногда случаются и инциденты на самой плате — компоненты и проводка тоже едва «тянут» высокий ток, который к тому же лишен надлежащего распределения. В сети раздражение и ярость от такой надежности сверхдорогого устройства постепенно сменяется иронией.

«Если вас когда-нибудь будили внезапные шумы в 2 часа ночи, вы знаете это ощущение. А теперь добавьте черный монитор и запах пожара. Это не тот «захватывающий опыт», на который кто-то подписывался. А может, именно в этом и заключается нейронный рендеринг?», — насмехается VideoCardz.

Вероятно, вина лежит не на NVIDIA, а на производителе, и заключается в некачественной сборке или подборе компонентов, но это точно не выяснено. Перегоревшие конденсаторы — частое явление, но это все равно не то, чего должен был бы ожидать владелец современной флагманской видеокарты.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе
NVIDIA RTX 3080 Ti и AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американец купил ПК в комиссионке
Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti и 5080 SUPER — больше памяти, быстрые чипы, 5060 SUPER в планах
Inno3D протестировала NVIDIA RTX 5050 — независимых тестов на релизе опять нет
«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот
Intel увольняет 24 000 сотрудников и отменяет проекты в нескольких странах
Двойной X3D: AMD готовит Ryzen 9000 со 192 МБ 3D V-Cache и TDP 200 Вт
Масштабирование AMD FSR испытали на видеокарте NVIDIA 2012 года — что из этого вышло
Первый обзор NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 быстрее
AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки
Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»
Эту конфету уже ели: Intel выпустила Core 5 120/120F, которые на самом деле i5-12400
Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг
Видеокарты ATI Radeon: 25 лет назад вышел первый обзор
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить