Конденсатор NVIDIA RTX 5090 взорвался и погнул радиатор без игровой нагрузки: "Это еще "захватывающий опыт", или уже "нейронный рендеринг?"

Чтобы сгорела NVIDIA RTX 5090, которая стоит от $2000, не обязательно играть в современные игры на максимальных настройках. Владелец и журналисты ярко описывают пиротехнические эффекты.

Пользователь Reddit с ником RoboDogRush занимался видеомонтажем в два часа ночи, когда услышал рядом с собой «взрыв петарды», от которого он испуганно вскочил со стула. Монитор стал черным, из корпуса повалил дым и искры, комнату наполнил запах горелого электрооборудования.

«Когда хаос утих, я вытащил свою PNY ARGB OC 5090 и нашел перегоревший конденсатор. Он взорвался с такой силой, что погнул радиатор, под которым он был расположен», — пишет RoboDogRush.

Обычно видеокарта не слишком сильно нагревалась. Владелец утверждает, что пристально следил за температурой, которая обычно не превышала 70°C. RTX 5090 находилась в «хорошем потоке воздуха», ее питал блок Super Flower Leadex III 1300W 80+ Gold 1300W через комплектный кабель 12VHPWR. Служба технической поддержки PNY одобрила гарантийный запрос, но лишь спустя неделю сообщила, что видеокарту заменят.

Видеокарты RTX 5090 горят относительно часто, это уже практически стало мемом. Причины часто заключаются в ненадежных разъемах питания, но иногда случаются и инциденты на самой плате — компоненты и проводка тоже едва «тянут» высокий ток, который к тому же лишен надлежащего распределения. В сети раздражение и ярость от такой надежности сверхдорогого устройства постепенно сменяется иронией.

«Если вас когда-нибудь будили внезапные шумы в 2 часа ночи, вы знаете это ощущение. А теперь добавьте черный монитор и запах пожара. Это не тот «захватывающий опыт», на который кто-то подписывался. А может, именно в этом и заключается нейронный рендеринг?», — насмехается VideoCardz.

Вероятно, вина лежит не на NVIDIA, а на производителе, и заключается в некачественной сборке или подборе компонентов, но это точно не выяснено. Перегоревшие конденсаторы — частое явление, но это все равно не то, чего должен был бы ожидать владелец современной флагманской видеокарты.