Автоматы для NVIDIA RTX 5090: энтузиаст показал основательную систему питания, которая предотвращает возгорания

Андрій Русанов

Владелец NVIDIA RTX 5090 продемонстрировал систему питания, которая исключает инциденты с разъемами видеокарт. И это не маленькие предохранители на кабеле.

В сообщении «RTX 5090, Меры по борьбе с термическим повреждением разъема» пользователь Reddit Electronic_Ear6797 показал систему питания для видеокарт, которая кажется действительно тщательно подготовленной. «Блок питания компьютера автоматически выключится в случае перегрузки по току» — говорится в сообщении. Также автор поделился скриншотами мониторинга ее работы и предоставил список задействованных компонентов. Впрочем, он не оставил какого-то описания работу системы.

В перечне, кроме видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 5090 AMP Extreme Infinity, блока питания Corsair HXi Series HX1500i и кабеля Corsair 12VHPWR CP-8920331, есть контроллер Mitsubishi Electric MELSEC FX3UC-16MR/DT, аналоговый блок Mitsubishi Electric MELSEC FX3UC-4AD×2, датчик тока QNHCK2-16×6 и силовое реле G7L-2A-B DC24 (64-3375-02).

Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням

Хотя некоторые комментаторы оценили вид и состав системы, другие были менее восхищены. Они спрашивали, в чем преимущество системы перед обычными предохранителями или почему недостаточно использования одного из готовых решений WireView от Thermal Grizzly.

Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займаннямАвтомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займаннямАвтомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням

Ранее ITC.ua сообщал о самодельных системах предохранителей для кабелей питания видеокарт. Тогда комментаторы предлагали более тщательные системы, включая автомобильные предохранители на 10 A Случаи возгорания NVIDIA RTX 5090 все еще случаются, и не все из них касаются кабелей питания.

