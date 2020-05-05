Официально: Конференция Apple WWDC 2020 стартует 22 июня, ее впервые проведут в онлайн-формате





В середине марта компания Apple объявила, что ее традиционная конференция для разработчиков WWDC впервые пройдет в онлайн-формате. Сегодня компания объявила точную дату мероприятия, а также рассказала немного больше подробностей.

Итак, Всемирная конференция разработчиков начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате, в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. Для всех разработчиков участие в конференции будет бесплатным. Также компания сообщила, что в рамках мероприятия проведет конкурс Swift Student Challenge во время которого разработчики-учащиеся смогут продемонстрировать свои навыки программирования, создав собственное мини-приложение на языке Swift.

«В этом году конференция WWDC не только пройдёт в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберётся вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple, — отметил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу. — Мы с нетерпением ждём возможности встретиться с разработчиками онлайн и показать наши новые технологии, которые помогут им создавать ещё более удивительные приложения и сервисы. По мере приближения WWDC20 мы будем сообщать новые подробности об этом замечательном мероприятии».

В 2020 году Всемирная конференция разработчиков состоится уже в 31-й раз, благодаря чему разработчики смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS, а также пообщаться с инженерами Apple, которые создают данную экосистему и приложения для нее.

«Учащиеся составляют неотъемлемую часть сообщества разработчиков Apple. В прошлый раз конференцию WWDC посетило более 350 разработчиков-учащихся из 37 стран, — рассказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения. — В ожидании конференции WWDC20, которая пройдёт на этот раз в онлайн-формате, мы хотим увидеть и по достоинству оценить творческие успехи наших самых молодых разработчиков со всего света. Нам очень хочется посмотреть, как новое поколение изобретателей будет претворять в жизнь свои замыслы в конкурсе Swift Student Challenge».

До 09:59 18 мая разработчики-учащиеся со всего мира смогут принять участие в конкурсе Swift Student Challenge. Для этого необходимо создать в среде Swift интерактивное мини-приложение, время полноценного взаимодействия пользователя с которым не превышало бы трёх минут. Победители получат эксклюзивную куртку с символикой WWDC20 и набор значков. Подробная информация о конкурсе размещена по следующей ссылке.

В компании также порекомендовали разработчикам скачать приложение Apple Developer, где в июне будет опубликована дополнительная информация о WWDC20 — в том числе материалы презентации, сведения о текущем состоянии различных платформ, расписания семинаров и практических занятий и многое другое.

Источник: Apple