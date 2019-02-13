Конференция разработчиков Apple WWDC 2019 пройдет с 3 по 7 июня

Не так давно мы узнали в каких датах в этом году пройдут конференции Microsoft Build 2019 и Google I/O 2019. Теперь же можно отметить в календаре даты еще одной ежегодной крупнейшей международной конференции в IT-индустрии. Само собой, речь о мероприятии Apple WWDC 2019. В этом году она пройдет с 3 по 7 июня. Сразу оговорим, что официально Apple пока не делала анонс, но журналисты MacRumors сумели раздобыть документ, который не оставляет никаких сомнений в том, что мероприятие пройдет именно в этих числах.

Этим документом является график проведения мероприятий на 2019 год от офиса по делам культуры в Сан-Хосе. И там на 6 июня намечено событие под названием Team San Jose 2019 WWDC, организатором которого указана Apple. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что речь идет о завершающей вечеринке в рамках WWDC в парке под названием Discovery Meadow. Точно такая же вечеринка проводилась у офиса по делам культуры в прошлом году. Собственно, тогда в календаре мероприятий была такая же запись, так что все очевидно. Что интересно, вскоре после того, как СМИ обратили внимание на это событие, из календаря убрали упоминания WWDC и Apple, но событие Team San Jose оставили.

Местом проведения 30-й конференции WWDC 2019, как и прошлые два года, станет конференц-центре им. МакЭнери, расположенный в Сан-Хосе (Калифорния, США). Он служил местом проведения конференции WWDC с 1998 по 2002 гг. К тому же, он находится всего в нескольких минутах пути от новой штаб-квартиры Apple Campus 2.

Планируется, что конференция примет около 7000 посетителей.

Самые крупные анонсы всегда происходят в первый же день в рамках пленарного доклада, так что анонса новых версий ОС iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13 стоит ждать именно 3 июня. Если верить последним слухам, в этом году в рамках WWDC 2019 нам могут показать новый iPad mini пятого поколения, а также компактный смартфон iPhone SE 2.

Источник: MacRumors