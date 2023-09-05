Конкурс для авторов ITC.ua – напиши статью и выигрывай мощный игровой ноутбук от MSI!

Когда мы запустили раздел с пользовательскими текстами на ІТС, мы планировали провести конкурс, который привлек бы внимание именно к IT-сообществу, которое мы сейчас строим вместе с читателями. А также к тому, что каждый член IT-сообщества на ITC.ua может стать автором сайта с такими же возможностями, как и редакция ресурса.

Но, первый конкурс для авторов оказался настолько популярен, что, даже до его окончания, стало понятно, что будет второй, третий и так далее. Что мы будем и дальше развивать эту идею и искать возможности проводить конкурсы постоянно — наши читатели и авторы оказались упорными игроками, к тому же, довольно азартными 🙂

И вот, наконец-то, подготовившись, мы готовы объявить второй конкурс. Помогут нам его провести наши старые друзья и партнеры – компания MSI .

Именно благодаря им главным призом этого конкурса будет мощный игровой ноутбук MSI. Конечно, будут еще призы, о чем мы расскажем несколько ниже.

Условия и призы

Итак, мы запускаем второй конкурс на лучший читательский текст ITC. Главный приз – мощный игровой ноутбук MSI Crosshair C12V (i7-12650H, GeForce RTX 4070, 15,6 дюймовый FHD IPS экран 144 Гц, 16 ГБ RAM DDR5, SSD 1 ТБ).

Устройство имеет яркий дизайн с футуристическим оформлением корпуса, подсветкой клавиатуры и выделенными желтыми клавишами WASD. Дополнительно, призеры, занявшие места со 2 по 10 получат рюкзаки для ноутбуков, а отдельно понравившиеся статьи — еще и фирменный мерч от MSI и ITC.UA.

На всякий случай уточняем, что мы не посылаем призы за территорию Украины или на временно оккупированные территории.

С 5 сентября по 5 октября напишите материал на следующие темы:

Обзор ноутбуков и опыт использования. Это могут быть игровые модели, модели для работы, ретро и т.д. Почему по вашему мнению ноут лучше или хуже стационарного ПК или PS/XBox. И любые другие статьи по теме ноутов.

Но в этот раз мы, кроме как ограничить тему конкурса темами о ноутах, отмечаем еще одно важное условие — ноуты в ваших статьях должны быть на системе Windows (не Mac).

Также это могут быть «Хакинтоши» и ноуты на Linux.

В статьях можно рассказать личный опыт использования ноутбуков, интересные поделки и переработки на основе ноутбуков, необычные условия использования и т.д. Обязательно использовать личный опыт в статьях и добавить авторские иллюстрации (или видео, конечно).

Вот примеры статей из прошлого конкурса на которые следует ориентироваться при подготовке материала:

Как принять участие в конкурсе

Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в первом конкурсе, рассказываем, как это можно сделать.

Сначала вам нужно зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем – «Создать аккаунт».

После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», ведущая на удобный и понятный редактор.

После того, как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Посты», а статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.

Напоминаем, что статьи на Конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ, поскольку именно на нём ведутся Посты.

Ну и, конечно, нужно соблюдать правила.

Какие статьи принимают участие в конкурсе

Настоящие. Статья не может быть о выдуманной технике. Мы хотим убедиться, что вы написали о своей технике, а не перевели текст, например, из Reddit.

Уникальны. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua.

В остальном – у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если оно соответствует условиям конкурса. Вот здесь можно найти ТОП-10 текстов первого конкурса, на которые, на наш взгляд, следует ориентироваться тем, кто еще не писал.

Подведение итогов и выбор победителей

После 5 октября будут определены победители Конкурса.

На этот раз мы решили изменить алгоритм определения победителя. Сначала жюри редакции ITC определит шорт-лист из присланных на конкурс статей. А потом будет создана страница, на которой все зарегистрированные читатели смогут отдать свой голос статье из этого шорт-листа, которая им больше всего понравилась. Голоса за победителя будут рассчитаны в той же пропорции 30 на 70, как и в первом конкурсе, где 30% – выбор читателей, а 70% – выбор редакции.

Шорт-лист из лучших статей выберут сотрудники редакции ITC.ua:

Тимур Ворона – Главный редактор ITC.ua.

Владимир Скрипин – заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Павел Чуйкин – заместитель главного редактора, руководитель отдела обзоров

Дмитрий Спасюк – Автор статей и обзоров

Asyris – главный модератор.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 октября 2023 года.

С огромным нетерпением ждем ваших текстов.

Желаем вдохновения и успеха!