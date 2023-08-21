Консоль Lenovo Legion Go – очки AR, характеристики, дата выхода и множество изображений

«Убийца» Steam Deck от Lenovo, портативная игровая консоль Legion Go должна появиться в последнем квартале 2023 года. Этой и другой информацией, а также многими рендерами миниатюрного игрового ПК на Windows 11 поделился сайт Windows Report. Предварительно известно, что Lenovo Legion Go будет представлена на мероприятии IFA 2023. Но главная новость – очки AR в комплекте поставки.

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Очки Lenovo Legion AR

Источники говорят, что Lenovo готовится запустить целую игровую экосистему вместе с Legion Go. Среди аксессуаров есть новые очки Legion AR, специально настроенные для игр. Lenovo не новичок в разработке подобных гарнитур – в их активе есть умные очки ThinkReality A3. Ожидается, что Lenovo Legion AR тоже покажут на IFA 2023 году.

Судя по изображениям, очки Legion AR достаточно малы, чтобы их можно было носить во время длительных игровых сеансов. Они оснащены кабелем USB, через который устройство, вероятно, получает питание – что указывает на отсутствие встроенного аккумулятора. Неизвестно, будут ли поставляться Legion AR как отдельное устройство.

Экран

Lenovo Legion Go объединяет некоторые возможности Steam Deck, Asus ROG Ally и Nintendo Switch. Консоль выгодно отличается 8” дисплеем с соотношением сторон 16:9 или 16:10. На изображениях рамки экрана кажутся намного меньше, чем у аналогов.

Органы управления

Устройство может получить джойстики с эффектом Холла. Кроме D-Pad и клавиш ABXY, на передней панели есть кнопки меню и просмотра, Legion L и Legion R, а также трекпад как у Valve Steam Deck. Каждый joy-con имеет кнопку разблокировки на задней панели, а также два задних триггера и классические LT/LB и RT/RB. Интересной деталью является колесо как у мыши на задней панели правого джойстика.

Конструкция корпуса

Несколько впускных тепловых отверстий расположены на задней панели Legion Go, а выпуск тепла – в верхней части. Это значит, что держать консоль в руках во время продолжительных игровых сессий будет комфортно. Она также может стоять на поверхности, опираясь на встроенную подставку.

Начинка и порты

Консоль Lenovo Legion Go будет оборудована процессором AMD Phoenix – Ryzen Z1, специально разработанным для портативных устройств на базе Windows. Это подтверждает, что консоль будет поставляться с Windows 11. Предварительно известно наличие порта Thunderbolt, картридера MicroSD и комбинированного аудиоразъема 3,5 мм.

Охлаждение и автономность

Судя по источникам и изображениям, время автономной работы Legion Go может быть неплохим. Толщина устройства намекает на приличную емкость батареи. В то время как верхняя задняя часть кажется спроектированной для охлаждения и управления воздушными потоками, нижняя половина, вероятно, скрывает большой аккумулятор.

Корпус Lenovo Legion Go имеет заднее впускное отверстие и выпуск воздуха в верхней части – консоль оснащена одним вентилятором. На основе изображений сложно делать выводы об уровне шума консоли.

Кроме информации о презентации на IFA 2023, нет никаких определенных данных о дате релиза или цене консоли.