Консоль Xbox One может получить поддержку Amazon Alexa и Google Assistant

Игровая консоль Microsoft Xbox One в скором времени получит поддержку виртуальных ассистентов Amazon Alexa и Google Assistant.

По данным Windows Central, в следующей версии панели управления Xbox One появится возможность активации Amazon Alexa и Google Assistant. На текущий момент консоль поддерживает лишь собственный ассистент Cortana (через аксессуар Kinect или гарнитуру), но его функциональные возможности ограничены. В дальнейшем пользователи смогут контролировать свою консоль и при помощи обоих конкурирующих цифровых помощников. Пока не уточняется, поддержку каких именно функций добавит Microsoft. Предполагается, что после добавления поддержки Amazon Alexa и Google Assistant пользователям больше не потребуется применять Kinect или гарнитуру для голосовых команд.

Недавно бывший сотрудник направления Microsoft Xbox Альберт Пенелло присоединился к компании Amazon, чтобы «помочь выяснить, как увеличить присутствие Alexa/Echo в играх». Это позволит расширить сферу присутствия Alexa. Кроме того, Microsoft сотрудничает с Amazon с целью интегрировать Alexa и Cortana. Таким образом, в дальнейшем виртуальный ассистент Alexa может появиться и на компьютерах с Windows 10.

Источник: The Verge