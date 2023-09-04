Новости Кино 04.09.2023 в 16:54

Предпродажи билетов на фильм-концерт Тейлор Свифт в США за сутки принесли более $37 млн — это уровень голливудских блокбастеров

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

После того, как прошлогодний концертный тур Тейлор Свифт «Eras Tour‎» побил рекорды по продаже билетов, собственным достижением смог похвастаться и фильм-концерт исполнительницы.

За день продажи билетов в кинотеатрах AMC, Regal и Cinemark собрали более $37 млн, побив предыдущий однодневный рекорд менее чем за 3 часа – ранее лидировал «Звездные войны: Пробуждение Силы» с $20 млн.

По данным сервиса продаж билетов Fandango, 3-часовой фильм-концерт в настоящее время входит в список фильмов с крупнейшими продажами за первый день за более чем 23 года – наряду с «Мстители: Финал» и «Звездные войны: Пробуждение Силы».

«Фильм о концерте Тейлор Свифт получил не только лучшие продажи билетов в первый день за год в целом, но и входит в число лидеров всех времен – таких франшиз как Marvel, «Звездные войны», DC Comics и т.д.», – говорит в заявлении Джеррами Хейнлайн, старший вице-президент Fandango.

В четверг AMC объявила о старте показа концертного фильма Тейлор Свифт в американских кинотеатрах, включая частичные показы в залах IMAX и Dolby. Из-за «беспрецедентного спроса» будут организованы дополнительные сеансы.

Первые выходные для «Eras Tour‎» также готовятся стать рекордным дебютом для концертного фильма, превзойдя остальные заметные открытия — и, потенциально, все кассовые сборы этого поджанра, например «Ханна Монтана» и «Майли Сайрус: лучший концерт из обоих миров»,  This Is It Майкла Джексона и «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда».

Eras – первый концертный тур Тейлор Свифт за 5 лет, привлекший большое внимание поклонников. Сообщалось, что в июле в Сиэтле посетители музыкального мероприятия вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.

Поклонники Тейлор Свифт вызвали землетрясение силой 2,3 балла во время концертного тура

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Посты
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
CEX і DEX: розрізняємо види криптобірж
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/IMG_1760-150x150.jpg

Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить