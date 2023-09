Предпродажи билетов на фильм-концерт Тейлор Свифт в США за сутки принесли более $37 млн — это уровень голливудских блокбастеров

После того, как прошлогодний концертный тур Тейлор Свифт «Eras Tour‎» побил рекорды по продаже билетов, собственным достижением смог похвастаться и фильм-концерт исполнительницы.

За день продажи билетов в кинотеатрах AMC, Regal и Cinemark собрали более $37 млн, побив предыдущий однодневный рекорд менее чем за 3 часа – ранее лидировал «Звездные войны: Пробуждение Силы» с $20 млн.

По данным сервиса продаж билетов Fandango, 3-часовой фильм-концерт в настоящее время входит в список фильмов с крупнейшими продажами за первый день за более чем 23 года – наряду с «Мстители: Финал» и «Звездные войны: Пробуждение Силы».

«Фильм о концерте Тейлор Свифт получил не только лучшие продажи билетов в первый день за год в целом, но и входит в число лидеров всех времен – таких франшиз как Marvel, «Звездные войны», DC Comics и т.д.», – говорит в заявлении Джеррами Хейнлайн, старший вице-президент Fandango.

В четверг AMC объявила о старте показа концертного фильма Тейлор Свифт в американских кинотеатрах, включая частичные показы в залах IMAX и Dolby. Из-за «беспрецедентного спроса» будут организованы дополнительные сеансы.

Первые выходные для «Eras Tour‎» также готовятся стать рекордным дебютом для концертного фильма, превзойдя остальные заметные открытия — и, потенциально, все кассовые сборы этого поджанра, например «Ханна Монтана» и «Майли Сайрус: лучший концерт из обоих миров», This Is It Майкла Джексона и «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда».

Eras – первый концертный тур Тейлор Свифт за 5 лет, привлекший большое внимание поклонников. Сообщалось, что в июле в Сиэтле посетители музыкального мероприятия вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.