Новости Кино 11.06.2025 в 13:14 comment views icon

Педро Паскаль дал пощечину Хоакину Фениксу в трейлере «Эддингтона» — «первого настоящего современного вестерна»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Педро Паскаль дал пощечину Хоакину Фениксу в трейлере «Эддингтона» — «первого настоящего современного вестерна»

А24 выпустила первый трейлер фильма «Эддингтон» — вестерн-драмы о ковидной изоляции, где Педро Паскаль дал пощечину Хоакину Фениксу.

В новом проекте Ари Астера, автора «Наследственности» и «Солнцестояния», рассказывается о городке Эддингтон, штат Нью-Мексико во время пандемии COVID-19. С одной стороны нам показывают знакомый хаос: ссоры в соцсетях, маски, ПЦР-тесты, пасторы с вирусными проповедями, параноидальные новости и общество, которое бесится. А с другой стороны шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс) и мэр (Педро Паскаль) сталкиваются в борьбе за власть. Быстро их противостояние превращается в личную войну. Один из самых ярких моментов трейлера — сцена, где мэр дает пощечину шерифу.

Звездный каст «Эддингтон» не ограничился только Педро Паскалем и Хоакином Фениксом. К ленте привлекли Эмму Стоун, Остина Батлера, Люка Граймса, Майкла Уорда, Дейрдре О’Коннелла и Клифтона Коллинза-младшего. Стоун играет жену шерифа (Хоакин Феникс), Батлер — религиозного фанатика по имени Вернон Джефферсон Пик.

Премьера «Эддингтона» состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм получил неоднозначную реакцию. Его либо хвалили за смелость, либо резко критиковали — мнения публики в зале разделилось.

Фильм выходит в прокат в США 18 июля. Даты релиза в Украине пока что нет.

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Источник: DeadLine

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