Коронавирус – все? Google отменяет требование об обязательной вакцинации для входа в здания компании

Для входа в офисы Google больше не нужно предоставлять сертификат вакцинации против COVID-19.

Курс UI/UX Design Якщо душа лежить до прекрасного, але й заробляти хочеться багато – тобі сюди Ану, покажіть

В электронном письме, отправленном сотрудникам компании во вторник, вице-президент Google по глобальной безопасности Крис Ракоу сказал, что «вакцины больше не будут обязательными для входа в любые наши здания».

«В прошлом месяце исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ объявила глобальную пандемию. Мы ввели чрезвычайные меры, но сейчас мир находится в совершенно ином положении. Большинство людей имеют определенный иммунитет против COVID-19, уровень заболеваемости и госпитализаций стабилизировался, а правительства во всем мире, включая США, прекращают чрезвычайную ситуацию, отменяют ограничения и прекращают мандаты на вакцинацию», — написал Ракоу в своей записке.

В декабре 2021 года Google сообщила, что сотрудники могут потерять зарплату, а впоследствии и работу – если не будут придерживаться политики компании по вакцинации. В феврале компания попросила сотрудников вернуться в офисы после длительной дистанционной работы — и пока апелляционный суд США исследовал законность этого требования, Google смягчила собственную политику соблюдения социальной дистанции и ношения масок. Вместе с тем требование о вакцинации для входа на территории компании все еще действовало.

Несколько сотен сотрудников компании тогда подписали и распространили манифест, выступавший против мандата компании на вакцинацию от COVID-19. В документе отмечалось, что даже среди привитых работников фиксируются случаи заболевания, а тем, кто отказался объявить о своем статусе вакцинации, запрещают посещать не только офисы Google, но и командные мероприятия, которые проводятся на выезде.

Полностью требование вакцинации для входа в офисы было отменено на фоне того, что в понедельник президент США Джо Байден подписал законопроект о прекращении действия чрезвычайной ситуации, объявленной во время действовавшей более трех лет пандемии коронавируса. В январе генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что COVID остается глобальной чрезвычайной ситуацией, хотя еженедельное количество смертей от болезни снизилось на 70% с момента пика первой массовой волны омикрона в феврале 2022 года. Однако в декабре количество смертей снова начало расти, поскольку Китай, наиболее густонаселенная страна мира, столкнулся с самой большой за все время волной заражения.

Вместе с тем в электронном письме Ракоу призывает сотрудников не отказываться от вакцинации против COVID, ведь «компания поощряет его делать так же, как и ежегодные прививки от гриппа».

Ранее Google начала сокращать свои расходы на недвижимость и просила некоторых сотрудников «разделить рабочие столы» в пяти крупнейших офисах облачного подразделения, включая Нью-Йорк и Сан-Франциско.