Космические силы США рассекретили данные о межзвездном объекте, взорвавшемся над Землей в 2014 году

Огненный шар, который видели в небе над Папуа-Новой Гвинеей в 2014 году, на самом деле был быстро движущимся объектом из другой звездной системы. Такие данные в своем меморандуме рассекретило недавно Космическое командование Вооруженных сил США (USSC).

Объект оказался небольшим метеором размером всего 0,45 м. Он вошел в атмосферу Земли 8 января 2014 года после путешествия в космосе со скоростью более 210 000 км/ч.

Согласно исследованию, опубликованному в базе данных препринтов arXiv в 2019 году, скорость этого объекта намного превышала среднюю скорость метеоров, вращающихся вокруг Солнечной системы.

В этом исследовании утверждалось, что движение метеора, а также траектория его орбиты с 99% вероятностью говорят о том, что объект возник далеко за пределами нашей Солнечной системы — возможно, он прилетел «из глубины планетарной системы или со звезды в толстой части диске галактики Млечный Путь». При этом данная статья никогда не рецензировалась и не публиковалась в научном журнале. Теперь рассекреченные правительством США данные подтвердили расчеты ученых.

В служебной записке от 1 марта, заместитель командующего USSC генерал-лейтенант Джон Э. Шоу написал, что анализ происхождения огненного шара от 2019 года был «достаточно точным, чтобы подтвердить межзвездную траекторию».

Это делает метеор 2014 года, возможно, первым межзвездным объектом, обнаруженным в нашей Солнечной системе. А значит, произошло на 3 года раньше, чем открытие Оумуамуа — объекта в форме сигары, который уже покидает Солнечную систему.