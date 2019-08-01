Космический аппарат LightSail 2 смог поднять свою орбиту на 1,7 км, используя исключительно тягу солнечного паруса





Космический аппарат LightSail 2 призван подтвердить возможность использования солнечного паруса в качестве источника тяги для космических полётов. Аппарат был запущен на орбиту Земли в июне, а в июле успешно раскрыл парус.

Теперь же организация Planetary Society подтвердила, что космическому аппарату LightSail 2 удалось изменить свою орбиту вокруг земли исключительно благодаря использованию солнечного света. Благодаря изменению положения паруса по отношению к Солнцу аппарат смог поднять свою орбиту на 1,7 км. На это ушло около одной недели. Никакие двигатели при этом не использовались.

«Мы рады объявить об успехе миссии для LightSail 2», — заявил в своём заявлении Брюс Беттс, руководитель программы LightSail и главный научный сотрудник Planetary Society.

Тем самым, удалось доказать возможность совершения космических полётов небольшими спутниками, полагаясь только на силу солнечного света для движения в космосе. Несмотря на то, что частицы света не имеют массы, но они несут импульс. В результате, свет может толкать объекты в космосе. Обладая большим тонким и отражающим парусом, космический корабль может захватить достаточное количество этого импульса от солнечного света и изменить свое положение.

Следует отметить, что LightSail 2 – это уже второй космический аппарат, использующий лёгкий парус для движения в космосе. Первым стал японский зонд IKAROS, развернувший парус во время своего полёта к Венере в 2010 году. Однако в Planetary Society хотели доказать возможность применения такого же принципа и малыми спутниками стандарта CubeSat. Это очень компактные и лёгкие спутники, которым крайне проблематично маневрировать в космосе. Из-за ограничений самого формата, как правило, в них нет места для двигателей и топлива. Теперь же в Planetary Society доказали, что даже такие небольшие спутники могут маневрировать и перемещаться в космосе без использования двигателей и топлива. Организация заявляет, что поделится данными, полученными в рамках этой миссии, чтобы другие группы потенциально могли использовать эту технологию в будущем и в других проектах.

В дальнейшем Planetary Society планирует продолжать эксперименты с космическим аппаратом LightSail 2. На протяжении августа будут предприниматься попытки дополнительно увеличить высоту орбиты спутника. Но конце концов, аппарат вернётся на Землю. LightSail 2 находится на эллиптической орбите вокруг планеты, и каждый раз, когда он поднимает свою орбиту с одной стороны, он приближается к Земле с другой стороны орбиты. В какой-то момент атмосфера затянет LightSail 2, и он сгорит при возвращении. Но, по крайней мере, до этого от него подступят важные данные.

Источник: The Verge