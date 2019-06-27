«Успех LightSail 2 изменит освоение космоса»





Среди грузов ракеты Falcon Heavy, успешно стартовавшей на днях с космодрома на мысе Канаверал, особенно выделяется экспериментальный спутник LightSail 2 — детище американской некоммерческой организации The Planetary Society. У небольшого устройства размером с буханку хлеба и массой 5 кг важная миссия — оно должно стать первым объектом, который совершит путешествие вокруг Земли исключительно за счет энергии Солнца. В этом аппарату поможет огромный солнечный парус.

По словам председателя Planetary Society, инженера и популяризатора науки Билла Ная, идея солнечного паруса восходит еще к XVII веку. В 1608 году Кеплер в письме к Галилею упомянул корабли, способные путешествовать по космосу за счет «звездного бриза».

Вместе с тем, ученым потребовалось четыре века, чтобы эта идея претворилась в жизнь. И даже сегодня технология находится в зачаточном состоянии.

В 2015 году инженеры Planetary Society отправили на низкую орбиту предыдущую версию спутника, LightSail 1. Она продемонстрировала саму возможность развертывания солнечного паруса. Задача LightSail 2 более ответственная — спутнику предстоит не просто оказаться на более высокой орбите и провести там целый год, но и осуществить ряд маневров.

Предполагается, что если работоспособность солнечного паруса LightSail 2 будет доказана, похожие решения вскоре появятся на многих малых спутниках формата CubeSat, что сделает их запуски не только более дешевыми и доступными за счет отказа от использования дорогостоящего топлива, но и безопасными — ведь солнечный парус сможет также спустить отработавший спутник в атмосферу Земли, чтобы он сгорел.

Помимо этого, солнечные паруса ввиду их способности отталкиваться от солнечного излучения станут идеальным решением для аппаратов, которые должны оставаться на постоянном расстоянии от Земли, например, космических телескопов или зондов для мониторинга активности Солнца. А в более отдаленной перспективе космические аппараты-«парусники» смогут путешествовать по Солнечной системе и за ее пределы, не будучи привязанными к количеству топлива на борту, утверждает Най.

«История вершится на наших глазах. LightSail 2 фундаментально продвинет и демократизирует технологию космического полета, благодаря чему многие научные организации получат возможность продвинуться гораздо дальше в освоении космического пространства», — уверен глава The Planetary Society.

Напоследок отметим, что демонстрация возможностей технологии — не единственная задача LightSail 2. По словам Билла Ная, этот яркий объект будет виден в ночном небе миллиардам наблюдателей, живущих южнее Нью-Йорка и севернее новозеландского Окленда. В отличие от спутников Starlink, он вряд ли помешает астрономам — но может вдохновить будущих исследователей космоса по всему миру.

Источник: hightech.plus