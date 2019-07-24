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Аппарат LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус

Аппарат LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус

Аппарат LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус


Экспериментальный спутник LightSail 2 успешно развернул солнечный парус. Об этом пишет Planetary Society — организация, разработавшая и запустившая аппарат.

Как сообщается, процедура развертывания паруса была проведена в два этапа: вначале шла подготовка опор, затем инженеры отправили команду на само развертывание. Телеметрия, полученная со спутника, показала увеличение числа оборотов мотора, управлявшего раскрытием паруса, и его последующую остановку, что подтвердило успешность операции.

Кроме того, на основе данных о положении аппарата был сделан вывод о том, что фактическая ориентация солнечного паруса после развертывания отличалась от планируемой не более чем на 30 градусов, что, по словам инженеров, свидетельствует о верном расположении паруса относительно Солнца.

Вместе с тем, получить фотографию развернутого паруса с бортовых камер пока не удалось из-за временных проблем с телекоммуникацией, вызванных изменением ориентации аппарата вследствие развертывания паруса.

Теперь в течение месяца аппарат должен попытаться при помощи солнечного паруса поднять свою орбиту, используя для разгона и маневров энергию солнечных фотонов.

По оценкам создателей LightSail 2, развернутый парус будет виден невооруженным глазом для наблюдателя с Земли. Следить за местоположением аппарата можно по ссылке.

Источник: N+1

  • Предназначение LightSail 2 - проверить практическую эффективность технологии солнечного паруса. Предполагается, что она способна решить множество проблем, связанных с освоением космоса: в частности, с ее помощью космические корабли будущего смогут разгоняться до релятивистских скоростей, не сжигая топливо. В более близкой перспективе технология позволит существенно увеличить жизненный цикл спутников на околоземной орбите, а также обеспечить вывод отработанных аппаратов в атмосферу Земли - что крайне важно в условиях запуска все новых спутников на орбиту планеты.
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