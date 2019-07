Аппарат LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус

Экспериментальный спутник LightSail 2 успешно развернул солнечный парус. Об этом пишет Planetary Society — организация, разработавшая и запустившая аппарат.

Как сообщается, процедура развертывания паруса была проведена в два этапа: вначале шла подготовка опор, затем инженеры отправили команду на само развертывание. Телеметрия, полученная со спутника, показала увеличение числа оборотов мотора, управлявшего раскрытием паруса, и его последующую остановку, что подтвердило успешность операции.

Кроме того, на основе данных о положении аппарата был сделан вывод о том, что фактическая ориентация солнечного паруса после развертывания отличалась от планируемой не более чем на 30 градусов, что, по словам инженеров, свидетельствует о верном расположении паруса относительно Солнца.

A preliminary look at attitude control system data showed the solar sail was angled to within 30 degrees of its expected orientation—a promising early sign the spacecraft is tracking the Sun properly. Only the Cal Poly ground station was in range during this pass.

Вместе с тем, получить фотографию развернутого паруса с бортовых камер пока не удалось из-за временных проблем с телекоммуникацией, вызванных изменением ориентации аппарата вследствие развертывания паруса.

LightSail 2 did not rise far above the horizon, and communications performance with the spacecraft was lower than previous passes, possibly due to the orientation of the spacecraft during the pass and the presence of the newly deployed solar sail.

