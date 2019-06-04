Космический аппарат SpaceX Dragon успешно вернулся с МКС

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Грузовой космический аппарат SpaceX Dragon успешно завершил свою миссию и вернулся с Международной космической станции на Землю. Это уже семнадцатая миссия частной космической капсулы, в рамках которой были пополнены припасы орбитальной исследовательской станции.

Миссия Commercial Resupply Services 17 (CRS-17) стартовала 4 мая. Капсула Dragon доставила на МКС около 2,5 тыс. кг полезного груза, включая припасы для астронавтов и материалы для проведения текущих научно-исследовательских экспериментов на борту станции.

Капсула SpaceX Dragon провела около месяца в космосе, будучи пристыкованной к МКС. После того, как экипаж станции выгрузил все полученные припасы, капсула отстыковалась от МКС, начала снижение и приводнилась в водах в Тихого океана, как и было запланировано, в понедельник после полудня по тихоокеанскому времени (во вторник ночью по киевскому времени).

Источник: techcrunch