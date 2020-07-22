Космическое агентство создало Центр поддержки технологий и инноваций и анонсировало запуск онлайн-платформы Space Gate IP-Platform

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Укрпатент и государственное предприятие «Космічна інноваційно-інвестиційна компанія» (КІІК), ведущее деятельность в космической, ракетно-космической и смежных отраслях, объявили о создании Государственного космического агентства Украины новой структуры с говорящим названием — Центра поддержки технологий и инноваций (Technology and Innovation Support Center, TISC).

Новообразованный Центр, при поддержке специалистов Укрпатента, будет заниматься подготовкой квалифицированных специалистов по интеллектуальной собственности, которые будут отвечать за инвентаризацию и защиту всех технических разработок государственных предприятий космической индустрии Украины.

Следующим шагом станет запуск специальной онлайн-платформы Space Gate IP-Platform, где можно будет законным образом приобрести патент, или делать инвестиции в технологии, которые находятся на начальном этапе разработки.

Еще одна фундаментальная услуга TISC — патентная аналитика. Предприятия космической индустрии смогут получить доступ к различным базам данных и проверить уникальность своих продуктов с помощью патентного поиска. Это даст дополнительные возможности оценить конкурентоспособность отечественного продукта по сравнению с аналогами, а также получить представление о рыночной конъюнктуре в целом.

Источник: Кабмин и TISC